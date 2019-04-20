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Тело Ирины Цывиной не смогут похоронить рядом с первым мужем Евгением Евстигнеевым

Тело Ирины Цывиной не сможет покоиться рядом с могилой ее первого супруга Евгения Евстигнеева, похороненного на Новодевичьем кладбище. Церемония прощания с известной по сериалам “Ольга” и “Кадетство” знаменитостью пройдет 22 апреля.
Тело Ирины Цывиной не смогут похоронить рядом с первым мужем Евгением Евстигнеевым

Смерть 55-летней Ирины Цывиной наступила 18 апреля, а по словам подруги, Юлии Лешковецкой, звезда скончалась от патологии сердца. Близкие артистки отметили, что перед своей смертью она находилась в подавленном состоянии, а также страдала от кошмаров. Вдова режиссера Евгения Евстигнеева оставила большое наследство, в частности, несколько квартир в центре Москвы, загородный дом и машину, что смогут поделить сын и дочь. Как передает Teleprogramma, Цывина не оставила наследство.
Тело Ирины Цывиной не смогут похоронить рядом с первым мужем Евгением Евстигнеевым

Цывину планировалось похоронить на Новодевичьем кладбище в непосредственной близости от первого законного мужа. Однако могила артиста перешла во владение его сестры, как только Цывина перестала считаться его вдовой после нового брака.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:08

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