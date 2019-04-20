Тело Ирины Цывиной не смогут похоронить рядом с первым мужем Евгением Евстигнеевым





Смерть 55-летней Ирины Цывиной наступила 18 апреля, а по словам подруги, Юлии Лешковецкой, звезда скончалась от патологии сердца. Близкие артистки отметили, что перед своей смертью она находилась в подавленном состоянии, а также страдала от кошмаров. Вдова режиссера Евгения Евстигнеева оставила большое наследство, в частности, несколько квартир в центре Москвы, загородный дом и машину, что смогут поделить сын и дочь. Как передает Teleprogramma, Цывина не оставила наследство.Цывину планировалось похоронить на Новодевичьем кладбище в непосредственной близости от первого законного мужа. Однако могила артиста перешла во владение его сестры, как только Цывина перестала считаться его вдовой после нового брака.