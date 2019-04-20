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Ольга Бузова призналась, что приехала на ММКФ «не одна»

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что приехала на Московский международный кинофестиваль «не одна». По мнению многочисленных интернет-пользователей, тем незнакомцем может оказаться новый молодой человек телезнаменитости.

Ольга Бузова призналась, что приехала на ММКФ «не одна»

Ранее стало известно, что Бузова стала одной из главных «персон» на вечеринке от журнала «Кино Репортер», которая прошла вчера. Для мероприятия Ольга выбрала, по ее словам, весенний образ, который помог ей вспомнить, что она на самом деле является принцессой.

У себя на страничке в Instagram Бузова опубликовала несколько новых фотографий и видеороликов, на которых продемонстрировала поклонникам один из самых лучших образов для красной дорожки.

Впрочем, внимание фолловеров привлек ролик, на котором Ольга заявляет, что приехала на ММКФ « не одна». На кадрах видно, что Бузова позирует для большого количество фотографов, которые просят ее еще раз покружиться. Отметим, что новоявленная певица с удовольствием выполнила просьбу папарацци.

Ольга Бузова призналась, что приехала на ММКФ «не одна»

Когда же Бузову попросили еще раз покружиться, Ольга не стала задерживаться на красной дорожке и заявила фотографам, что она прибыла на мероприятие не одна.

«Я здесь просто не одна», - с улыбкой заявила поющая телеведущая.

К слову, высказывание Ольги не остались незамеченными. Сейчас в Сети активно обсуждают, кто может оказаться тем «единственным», с которым Бузова появилась на ММКФ. Нужно сказать, что многие читатели просто-таки уверены в том, что артистка приехала на вечеринку в компании своего коллеги – музыканта и хип-хоп-исполнителя Алексея Свика.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:44

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