Медики рассказали о главных ранних симптомах рака кишечника





Эксперты называют главным симптомом возникновение дискомфорта в животе, особенно при появлении ощущения сытости и тяжести в желудке, если последний прием пищи происходил достаточно давно. Внимание нужно обращать на состояние кишечника, в частности, если его регулярность поменялась. При возникновении данных симптомов следует обратиться к специалистам, которые могут назначить анализ крови. Онкологию можно обнаружить путем анализа количества железа в крови, а причиной для беспокойства является его нехватка.Если все чаще проявляется усталость даже при минимальных нагрузках врачи советуют отправиться на осмотр. Дело в том, что враждебные клетки могут отбирать энергию, ослабляя организм.