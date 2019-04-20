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Медики рассказали о главных ранних симптомах рака кишечника

Медики рассказали о главных симптомах рака кишечника, которые проявляются на первых стадиях заболевания. Раннее обнаружение онкологии повышает шансы на выздоровление.
Медики рассказали о главных ранних симптомах рака кишечника

Эксперты называют главным симптомом возникновение дискомфорта в животе, особенно при появлении ощущения сытости и тяжести в желудке, если последний прием пищи происходил достаточно давно. Внимание нужно обращать на состояние кишечника, в частности, если его регулярность поменялась. При возникновении данных симптомов следует обратиться к специалистам, которые могут назначить анализ крови. Онкологию можно обнаружить путем анализа количества железа в крови, а причиной для беспокойства является его нехватка.

Если все чаще проявляется усталость даже при минимальных нагрузках врачи советуют отправиться на осмотр. Дело в том, что враждебные клетки могут отбирать энергию, ослабляя организм.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:48

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