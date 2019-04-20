Эксперты назвали ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей





Пятую строчку ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей занимает китайский Geely Emgrand X7. Модель имеет 1,8-литровый бензиновый двигатель, генерирующий 131 «лошадку», работающий вместе с 5-ступенчатой КПП. На четвертом месте рейтинга эксперты расположили другой автомобиль из Поднебесной – Chery Tiggo 7. Он имеет 1,5-литровый силовой агрегат мощностью 131 лошадиная сила и 6-ступенчатую «механику».Первую тройку ТОП-5 кроссоверов за 1 млн рублей открывает базовый Ford EcoSport. Модель оснащена 1,5-литровым двигателем, выдающим 123 «лошадки» и 5-ступенчатой механической КПП. Автомобиль имеет усиление руля, кондиционер и систему ABS. Второе место рейтинга, рассказывают эксперты, досталось Renault Kaptur в версии Drive. Модель располагает 1,6-литровым двигателем мощностью 114 «лошадей» и «механикой» на 5 скоростей.Лучшим кроссовером за 1 млн рублей оказался Hyundai Creta в комплектации Active. Авто имеет 1,6-литровый двигатель на 123 «лошадки» и 6-диапазонную автоматическую КПП. Модель предложит покупателю передние подушки безопасности, систему помощи при старте на подъеме, подогрев сидений, кондиционер и многое другое.