Ксения Бородина призналась, что страдает ониаманией

«Бородина, а ты знала, что у твоего недуга даже есть название? Ониамания! Может пора задуматься?!», «Ксения, как же я вас понимаю, у меня та же проблема! Постоянно хочется что-то купить. Что с этим делать, не знаю», - продолжают писать в Сети.

Ни для кого не является секретом, что у Бородиной имеется очень большой гардероб. Буквально каждый день Ксения появляется в обществе в новом наряде, что не единожды вызывало у ее многочисленных поклонников удивление, ведь еще ни разу звезда «Дома-2» не публиковала у себя в профиле по нескольку фотографий и Stories, на которых она запечатлена, к примеру, в одной и той же футболке или джинсах.Стоит подчеркнуть, что вещи у Бородиной тоже не задерживаются. Уже несколько раз Ксения выкладывала у себя на страничке в Instagram короткие видеоролики, на которых рассказывает, что без раздумий отдает некоторые свои наряды, даже если они стоят очень больших денег, разным людям.Несколько часов назад у Ксении спросили, какую за последнее время она совершила самую «лучшую покупку». Бородина не стала затягивать с ответом и заявила, что является шопоголиком, поэтому таких приобретений у нее очень много.По мнению интернет-пользователей, неконтролируемые покупки телеведущей «Дома-2» связаны с тем, что у нее очень много денег, которые она попросту не знает куда девать.