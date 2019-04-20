Михаил Боярский и Светлана Немоляева поделились опытом жизни в коммуналке





В новом проекте задействованы Иван Охлобыстин, Семен Стругачев, также на экранах появятся Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева и Михаил Боярский. На данный момент будущий фильм все еще не имеет названия, но среди вариантов лидируют “Этаж” и “Золотые соседи”. Боярский примерил на себя образ алкоголика, от которого ушла супруга. По мнению звезды, атмосфера фильма соответствует реальной жизни в коммуналке, где от любви до ненависти между соседями один шаг. Некоторое время артист тоже жил в подобной комнате, а иногда на лестничной площадке пересекался с первым избранником Пугачевой, отечественным режиссером Александром Стефановичем.Немоляева в новой ленте воплотит представительницу дворянского рода, которой пришлось делить жилплощадь с другими. Во время жизни в коммуналке артистка никогда не ссорилась с соседями, но и не может назвать их друзьями.