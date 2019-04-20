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Михаил Боярский и Светлана Немоляева поделились опытом жизни в коммуналке

Российские актеры Михаил Боярский и Светлана Немоляева решили поделиться опытом жизни в коммуналке во время съемок нового фильма. Кинокартина расскажет о непростой жизни в коммунальной квартире, где будут сниматься известные отечественные артисты.
Михаил Боярский и Светлана Немоляева поделились опытом жизни в коммуналке

В новом проекте задействованы Иван Охлобыстин, Семен Стругачев, также на экранах появятся Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева и Михаил Боярский. На данный момент будущий фильм все еще не имеет названия, но среди вариантов лидируют “Этаж” и “Золотые соседи”. Боярский примерил на себя образ алкоголика, от которого ушла супруга. По мнению звезды, атмосфера фильма соответствует реальной жизни в коммуналке, где от любви до ненависти между соседями один шаг. Некоторое время артист тоже жил в подобной комнате, а иногда на лестничной площадке пересекался с первым избранником Пугачевой, отечественным режиссером Александром Стефановичем.
Михаил Боярский и Светлана Немоляева поделились опытом жизни в коммуналке

Немоляева в новой ленте воплотит представительницу дворянского рода, которой пришлось делить жилплощадь с другими. Во время жизни в коммуналке артистка никогда не ссорилась с соседями, но и не может назвать их друзьями.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:23

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