Ольга Бузова посетила вечеринку от журнала «Кино Репортер»

«Вот такой весенний образ я выбрала на самую главную киновечеринку от журнала «Кино Репортер». Приятно быть Вашей персоной. Дальше - больше, главные мои роли ещё не сыграны..», - написала Бузова в личном микроблоге.

«Оль, какая же ты тут нежная и красивая! Просто нельзя налюбоваться тобой. Невероятно изящно и роскошно!», «Очень шикарный образ! Мне кажется, что это первый твой look, который можно с уверенностью назвать удачным!», «Оль, не в обиду, а платья с чашками что, не было? Вообще картинку это портит», - продолжают писать в Сети.

Несколько часов назад на страничке в Instagram Бузовой появилось несколько новых публикаций. Как оказалось, Ольга посетила ММКФ. По словам телеведущей реалити-шоу «Дом-2», эта вечеринка стала для нее прекрасным поводом, чтобы в очередной раз напомнить себе и всем окружающим, что она на самом деле принцесса.Нужно сказать, что многомиллионной армии фанатов очень понравился весенний look Бузовой. Один за другим интернет-пользователи принялись буквально забрасывать Ольгу большим количеством комплиментов. По мнению читателей, этот образ можно с уверенностью назвать одним из лучших.К слову, и в этот раз многие обратили внимание на маленькую грудь поющей телеведущей.