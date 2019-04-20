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Ольга Бузова посетила вечеринку от журнала «Кино Репортер»

Новоявленная российская исполнительница Ольга Бузова появилась на красной дорожке одной из самых главных «киновечеринок» России от журнала «Кино Репортер». По словам телезнаменитости, ей очень приятно осознавать, что она является одной из главных «персон».

Ольга Бузова посетила вечеринку от журнала «Кино Репортер»

Несколько часов назад на страничке в Instagram Бузовой появилось несколько новых публикаций. Как оказалось, Ольга посетила ММКФ. По словам телеведущей реалити-шоу «Дом-2», эта вечеринка стала для нее прекрасным поводом, чтобы в очередной раз напомнить себе и всем окружающим, что она на самом деле принцесса.

«Вот такой весенний образ я выбрала на самую главную киновечеринку от журнала «Кино Репортер». Приятно быть Вашей персоной. Дальше - больше, главные мои роли ещё не сыграны..», - написала Бузова в личном микроблоге.


Ольга Бузова посетила вечеринку от журнала «Кино Репортер»

Нужно сказать, что многомиллионной армии фанатов очень понравился весенний look Бузовой. Один за другим интернет-пользователи принялись буквально забрасывать Ольгу большим количеством комплиментов. По мнению читателей, этот образ можно с уверенностью назвать одним из лучших.

«Оль, какая же ты тут нежная и красивая! Просто нельзя налюбоваться тобой. Невероятно изящно и роскошно!», «Очень шикарный образ! Мне кажется, что это первый твой look, который можно с уверенностью назвать удачным!», «Оль, не в обиду, а платья с чашками что, не было? Вообще картинку это портит», - продолжают писать в Сети.

К слову, и в этот раз многие обратили внимание на маленькую грудь поющей телеведущей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:58

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