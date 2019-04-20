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Алена Краснова показала кадры с новой фотосессии с Никитой Пресняковым

Алена Краснова вместе с Никитой Пресняковым недавно приняла участие в новой стилизованной фотосессии. Избранница артиста показала кадры, где она с возлюбленным запечатлены в образе жениха и невесты своим фанатам.

Алена Краснова показала кадры с новой фотосессии с Никитой Пресняковым

В Instagram-аккаунте модели появилось несколько ярких снимков, на которых она и Никита Пресняков запечатлены в романтичных образах. Алена Краснова в восторге от кадров из «свадебной» фотоссесии и намерена украсить ими весь дом. В комментарии возлюбленная музыканта призналась, что ей хочется порадовать общественность, опубликовав все снимки, но их «около ста». По словам модели, она уже приобрела красивые рамки, «чтобы наполнить домашним уютом каждый уголочек».

«Какой бриллиант достался Никите! Совершенная! Как из сказки», «Сама нежность», «Алена, классные у вас фотографии! Нежные, чувственные, трогательные!», - восхищались публикацией модели подписчики.

Невестка Аллы Борисовны не могла пропустить юбилейный концерт Примадонны в Кремле и публиковала ролики с сольника в личном микроблоге для многочисленных поклонников.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:08

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