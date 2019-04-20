В Воронеже при ДТП с иномаркой и автобусом погибли четыре человека
В Воронеже произошло смертельное ДТП, участниками которого стали автобус и иномарка. В результате инцидента, по данным ссылающихся на ГИБДД региона СМИ, погибли четыре человека.
Согласно полученным данным, инцидент зафиксирован на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе города. Около 05:00 утра легковой автомобиль Kia Optima и автобус ПАЗ не разминулись на трассе, что привело к жертвам. Вследствие ДТП несовместимые с жизнью травмы получили четыре человека, притом трое из них на момент аварии находились в салоне легкового транспорта. Водитель Kia Optima и две его пассажирки скончались от полученных травм, а также погиб водитель автобуса.
Отмечается, что все участники ДТП скончались на месте или после приезда “скорой помощи”. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность всех участников происшествия.
Согласно полученным данным, инцидент зафиксирован на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе города. Около 05:00 утра легковой автомобиль Kia Optima и автобус ПАЗ не разминулись на трассе, что привело к жертвам. Вследствие ДТП несовместимые с жизнью травмы получили четыре человека, притом трое из них на момент аварии находились в салоне легкового транспорта. Водитель Kia Optima и две его пассажирки скончались от полученных травм, а также погиб водитель автобуса.
Отмечается, что все участники ДТП скончались на месте или после приезда “скорой помощи”. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность всех участников происшествия.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:30