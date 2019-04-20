В Воронеже при ДТП с иномаркой и автобусом погибли четыре человека





Согласно полученным данным, инцидент зафиксирован на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе города. Около 05:00 утра легковой автомобиль Kia Optima и автобус ПАЗ не разминулись на трассе, что привело к жертвам. Вследствие ДТП несовместимые с жизнью травмы получили четыре человека, притом трое из них на момент аварии находились в салоне легкового транспорта. Водитель Kia Optima и две его пассажирки скончались от полученных травм, а также погиб водитель автобуса.Отмечается, что все участники ДТП скончались на месте или после приезда “скорой помощи”. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность всех участников происшествия.