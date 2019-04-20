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В Воронеже при ДТП с иномаркой и автобусом погибли четыре человека

В Воронеже произошло смертельное ДТП, участниками которого стали автобус и иномарка. В результате инцидента, по данным ссылающихся на ГИБДД региона СМИ, погибли четыре человека.
В Воронеже при ДТП с иномаркой и автобусом погибли четыре человека

Согласно полученным данным, инцидент зафиксирован на Ленинском проспекте в Железнодорожном районе города. Около 05:00 утра легковой автомобиль Kia Optima и автобус ПАЗ не разминулись на трассе, что привело к жертвам. Вследствие ДТП несовместимые с жизнью травмы получили четыре человека, притом трое из них на момент аварии находились в салоне легкового транспорта. Водитель Kia Optima и две его пассажирки скончались от полученных травм, а также погиб водитель автобуса.

Отмечается, что все участники ДТП скончались на месте или после приезда “скорой помощи”. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность всех участников происшествия.



 
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Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:30

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