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Звезда «Дома-2» Вика Романец устроила скандал из-за ее неудачного фото во время еды

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец устроила скандал из-за ее неудачной фотографии. По словам телезнаменитости, не так давно незнакомая девушка то и дело мешала ей нормально покушать в ресторане, снимая ее трапезу на свой мобильный телефон.

Звезда «Дома-2» Вика Романец устроила скандал из-за ее неудачного фото во время еды

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» заметили, что имена семейства Романец и Гусева в последнее время довольно часто оказывается в центре самых громких скандалов. Не так давно социальные сети взорвала видеозапись, на которой Виктория в алкогольном опьянении устроила Антону «кровавый скандал» из-за ревности к бывшей супруге Евгении Феофилактовой.

Затем парочка появилась на Первом канале, где Гусев, не став сдерживать эмоций, накинулся на совершенно незнакомого мужчину, который пришел на передачу отстоять честь и достоинство своей матери. Теперь же в «бой» решила вступить Романец, которая опубликовала у себя на страничке в Instagram пост, где в открытую «угрожает» девушке, запечатленной на фотографии.

По словам Виктории, не так давно она мирно обедала в своем любимом ресторане, где «наглая» поклонница пыталась сфотографировать ее со спины. Выяснилось, что Романец не понравилось, что незнакомка нарушила ее личное пространство и помешала ей нормально покушать, сообщает StarHit.

Звезда «Дома-2» Вика Романец устроила скандал из-за ее неудачного фото во время еды

Спустя несколько дней экс-звезда «Дома-2» встретила эту же девушку в спортзале, в который ежедневно ходит. Виктория последовала примеру незнакомки и исподтишка сфотографировала ее.

Только вот на снимке все не закончилось. Романец опубликовала эти кадры у себя в профиле, а под ними обратилась к той самой незнакомке. Длинноволосая красавица не только принялась оскорблять девушку, но и заявила, что если еще раз увидит ее в спортзале, бросит в нее что-то.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:44

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