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Регина Тодоренко призналась, что не отказывается от денег Влада Топалова

Телеведущая Регина Тодоренко не отказывается от денег, которые предлагает ей муж Влад Топалов. Также артистка призналась, что они с супругом неплохо зарабатывают и полностью обеспечивают свою семью.
Регина Тодоренко призналась, что не отказывается от денег Влада Топалова

После рождения ребенка 28-летняя Регина Тодоренко не намеревается сидеть дома без дела. Даже не последних месяцах беременности артистка предпочитала светские выходы и работу. Однако первенец заставил телеведущую пересмотреть свои взгляды на семейную жизнь, в частности, ей не хотелось отправляться на работу, оставляя новорожденного. Как передает Teleprogramma, Влад Топалов сделал все, чтобы его звездная супруга чувствовала себя комфортно в сложившейся ситуации. Он не запрещал Тодоренко работать и часто дает ей деньги, от которых она не отказывается. При этом семью обеспечивает Топалов, а его супруга тратит сбережения на собственное шоу.

Как известно, свои отношения звезды узаконили незадолго до рождения ребенка. Долгое время о романе пары было неизвестно публике.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:35

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