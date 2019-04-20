«Дети переживали»: Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри отреагировали на концерт Аллы Пугачевой

В личном блоге Instagram популярного юмориста появился видеоролик, где дети с волнением ждут выступления родительницы за кулисами. Предыдущий сольный концерт Примадонна давала почти десять лет назад, когда Гарри и Лизы еще не было. В комментарии Максим Галкин отметил: «Дети очень переживали и волновались». По словам артиста, они никогда не видели маму на сцене.На ролике видно, как маленькая Лиза, уже сидя в зале, говорит, что это последний концерт у мамы, а потом она будет «свободна». Когда отец поинтересовался, что же Алла Борисовна будет делать потом, девочка с удивлением ответила: «Что-что, с нами играть!».Поклонники высоко оценили публикацию Максима Галкина, оставляя множество восхищенных отзывов: «Прекрасная семья», «Очень трогательно, настоящая семья», «Дети, наверное, были счастливы, когда увидели, как приветствуют стоя маму».