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«Дети переживали»: Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри отреагировали на концерт Аллы Пугачевой

Наследники Аллы Пугачевой с нетерпением ждали окончания концерта, чтобы их звездная мама поиграла с ними. Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри отреагировали на выступление Примадонны.

«Дети переживали»: Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри отреагировали на концерт Аллы Пугачевой

В личном блоге Instagram популярного юмориста появился видеоролик, где дети с волнением ждут выступления родительницы за кулисами. Предыдущий сольный концерт Примадонна давала почти десять лет назад, когда Гарри и Лизы еще не было. В комментарии Максим Галкин отметил: «Дети очень переживали и волновались». По словам артиста, они никогда не видели маму на сцене.

На ролике видно, как маленькая Лиза, уже сидя в зале, говорит, что это последний концерт у мамы, а потом она будет «свободна». Когда отец поинтересовался, что же Алла Борисовна будет делать потом, девочка с удивлением ответила: «Что-что, с нами играть!».

Поклонники высоко оценили публикацию Максима Галкина, оставляя множество восхищенных отзывов: «Прекрасная семья», «Очень трогательно, настоящая семья», «Дети, наверное, были счастливы, когда увидели, как приветствуют стоя маму».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 09:23

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