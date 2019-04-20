Ольга Серябкина рассказала о причинах отказа выйти замуж

В новом выпуске YouTube-шоу “Маша Спросит” гостьей студии стала Ольга Серябкина, которая после ухода из состава коллектива SEREBRO начала сольную карьеру, посвящая ей почти все время. Однако в прошлом она чуть не отказалась от карьеры из-за любимого мужчины, который предлагал знаменитости вместе с ним уехать в другой город. Артистка серьезно рассматривала этот вариант, но в итоге размышлений и сомнений отказалась. Серябкина не жалеет, что сделала выбор в пользу творчества, а семью планирует создавать в любви.Ольга Серябкина негативно относится к приписыванию ей романов, поскольку не обсуждает свою личную жизнь. На фоне слухов о связи с Егором Кридом певица отметила, что никогда не имела с ним отношений, а также не сообщила, занято ли ее сердце сейчас.