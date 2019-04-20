Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль» Анастасии Волочковой

«Я, Анастасия Волочкова, балерина. Обращаюсь к Вам, Ксения Собчак! Вы в очередной раз пытались опозорить и оболгать меня в Интернете! Вы думали, я все стерплю, промолчу и спрячусь? Нет! Нет! И еще раз нет!», - заявляет Анастасия в видеообращении.

«Я рада, что Вы наконец-таки набрались смелости и захотели выяснить наши отношения! Да! Мои ценности абсолютно не совпадают с Вашими! И да! Я не люблю пошлость!», - ответила Ксения Анастасии.



