Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль» Анастасии Волочковой
Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль» известнейшей балерины, а по совместительству и бывшей приятельницы Анастасии Волочковой. По словам скандальной тележурналистки, ее очень радует тот факт, что танцовщица наконец-таки набралась смелости, чтобы окончательно выяснить отношениями между ними.
Конфликт между Собчак и Волочковой продолжает набирать новые обороты. Напомним, что еще в начале текущего месяца Ксения взяла интервью у Анастасии для своего личного телешоу под названием «Осторожно, Собчак». Тогда пользователи Сети надеялись, что многолетнее недопонимание может остаться в прошлом, однако, как оказалось, зря.
Уже после выхода этого интервью на YouTube-канале Ксении стало понятно, что экс-кандидат на пост президента РФ на самом деле не планировала помириться с Анастасией. Сама же Волочкова продолжает утверждать, что до сих пор не может прийти в себя после визита Собчак.
Несколько часов назад на страничке в Instagram Волочковой появилось неожиданная видеозапись, в которой балерина вызывает Собчак на «дуэль».
Волочкова дала Собчак 24 часа на раздумья и предложила встретиться на известном телеканале «Россия» в субботу, 20 апреля, на телепередаче «Привет, Андрей».
Нужно сказать, что Ксения не стала затягивать с ответом. И буквально через 3 часа опубликовала в личном микроблоге ответ бывшей подруге. Собчак заявила, что принимает вызов на «дуэль» Волочковой и готова встретиться с ней в указанном месте.
К слову, уже сегодня на телеканале «Россия», в программе «Привет, Андрей», в 17:30 (по московскому времени) пройдут «главные дебаты года».
Конфликт между Собчак и Волочковой продолжает набирать новые обороты. Напомним, что еще в начале текущего месяца Ксения взяла интервью у Анастасии для своего личного телешоу под названием «Осторожно, Собчак». Тогда пользователи Сети надеялись, что многолетнее недопонимание может остаться в прошлом, однако, как оказалось, зря.
Уже после выхода этого интервью на YouTube-канале Ксении стало понятно, что экс-кандидат на пост президента РФ на самом деле не планировала помириться с Анастасией. Сама же Волочкова продолжает утверждать, что до сих пор не может прийти в себя после визита Собчак.
Несколько часов назад на страничке в Instagram Волочковой появилось неожиданная видеозапись, в которой балерина вызывает Собчак на «дуэль».
«Я, Анастасия Волочкова, балерина. Обращаюсь к Вам, Ксения Собчак! Вы в очередной раз пытались опозорить и оболгать меня в Интернете! Вы думали, я все стерплю, промолчу и спрячусь? Нет! Нет! И еще раз нет!», - заявляет Анастасия в видеообращении.
Волочкова дала Собчак 24 часа на раздумья и предложила встретиться на известном телеканале «Россия» в субботу, 20 апреля, на телепередаче «Привет, Андрей».
Нужно сказать, что Ксения не стала затягивать с ответом. И буквально через 3 часа опубликовала в личном микроблоге ответ бывшей подруге. Собчак заявила, что принимает вызов на «дуэль» Волочковой и готова встретиться с ней в указанном месте.
«Я рада, что Вы наконец-таки набрались смелости и захотели выяснить наши отношения! Да! Мои ценности абсолютно не совпадают с Вашими! И да! Я не люблю пошлость!», - ответила Ксения Анастасии.
К слову, уже сегодня на телеканале «Россия», в программе «Привет, Андрей», в 17:30 (по московскому времени) пройдут «главные дебаты года».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:55