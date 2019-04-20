АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Найден способ передавать тепло от холодного к теплому объекту без внешнего источника питания
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль» Анастасии Волочковой

Бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль» известнейшей балерины, а по совместительству и бывшей приятельницы Анастасии Волочковой. По словам скандальной тележурналистки, ее очень радует тот факт, что танцовщица наконец-таки набралась смелости, чтобы окончательно выяснить отношениями между ними.

Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль» Анастасии Волочковой

Конфликт между Собчак и Волочковой продолжает набирать новые обороты. Напомним, что еще в начале текущего месяца Ксения взяла интервью у Анастасии для своего личного телешоу под названием «Осторожно, Собчак». Тогда пользователи Сети надеялись, что многолетнее недопонимание может остаться в прошлом, однако, как оказалось, зря.

Уже после выхода этого интервью на YouTube-канале Ксении стало понятно, что экс-кандидат на пост президента РФ на самом деле не планировала помириться с Анастасией. Сама же Волочкова продолжает утверждать, что до сих пор не может прийти в себя после визита Собчак.

Несколько часов назад на страничке в Instagram Волочковой появилось неожиданная видеозапись, в которой балерина вызывает Собчак на «дуэль».

Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль» Анастасии Волочковой

«Я, Анастасия Волочкова, балерина. Обращаюсь к Вам, Ксения Собчак! Вы в очередной раз пытались опозорить и оболгать меня в Интернете! Вы думали, я все стерплю, промолчу и спрячусь? Нет! Нет! И еще раз нет!», - заявляет Анастасия в видеообращении.

Волочкова дала Собчак 24 часа на раздумья и предложила встретиться на известном телеканале «Россия» в субботу, 20 апреля, на телепередаче «Привет, Андрей».

Нужно сказать, что Ксения не стала затягивать с ответом. И буквально через 3 часа опубликовала в личном микроблоге ответ бывшей подруге. Собчак заявила, что принимает вызов на «дуэль» Волочковой и готова встретиться с ней в указанном месте.

«Я рада, что Вы наконец-таки набрались смелости и захотели выяснить наши отношения! Да! Мои ценности абсолютно не совпадают с Вашими! И да! Я не люблю пошлость!», - ответила Ксения Анастасии.


Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль» Анастасии Волочковой

К слову, уже сегодня на телеканале «Россия», в программе «Привет, Андрей», в 17:30 (по московскому времени) пройдут «главные дебаты года».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:55

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Вика Романец устроила
Модернизированный Chevrolet Chevelle
Регина Тодоренко призналась, что не
В Воронеже при ДТП с иномаркой и
Ученые обнаружили самую массивную
«Дети переживали»: Максим Галкин
Британские ученые: Богатая
Ольга Серябкина рассказала о причинах
В США умерла исследовательница
Дочь Алсу выступила на сцене
Компания ASUS покинет рынок
Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль»
Любовь Толкалина вышла в свет вместе с
В США поймали огромную рыбу-меч весом
Названы автомобили с лучшим интерьером
Актриса Риз Уизерспун призналась, что
Ученые рассказали о влиянии экологии на
Подарок королевы намекает на пол
Найден способ передавать тепло от
Елена Подкаминская рассказала Регине
Google по ошибке прислала клиенту
Ким Кардашян поздравила сестру снимком
В ФСБ хотят внедрить российский шифр в
Спустя 170 лет ученые выяснили, как
Смартфон Huawei P30 Pro успешно прошел
Ирина Дубцова кардинально сменила
Палеобиологи выяснили, зачем лошадям
«Роскосмос» создаст спутник для очистки
В Англии обнаружили клад из 550 золотых
«Я не виноват»: Алексей Панин
Просмотреть все новости