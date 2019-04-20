Дочь Алсу выступила на сцене “Голос.Дети” с песней Юлии Началовой

В новом эпизоде шоу “Голос.Дети” были введены зрительские голосования для выбывших на предыдущих этапах участников. По три артиста из каждой команды тренеров поборолись за шанс снова стать частью шоу, в числе конкурсантов оказалась и наследница известной певицы Микелла Абрамова. Начинающая артистка выступала под последним номером, а наставница Светлана Лобода назвала ее “фирменной девочкой”. Публика выделила умение дочери Алсу петь, а также читать рэп.Лобода неоднократно заявляла, что ее дочери будет так же сложно, как Микелле Абрамовой, поскольку им придется доказать свою самостоятельность и индивидуальность. На сцену шоу юная звезда вышла в летящем платье в паре с накидкой и исполнила песню “Герой не моего романа”. Именно Микелла Абрамова вернулась в шоу согласно результатам зрительского голосования. Дочь Алсу заработала 43% голосов, а ее звездная мать, находящаяся в зрительном зале, заплакала.