АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Найден способ передавать тепло от холодного к теплому объекту без внешнего источника питания
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Дочь Алсу выступила на сцене “Голос.Дети” с песней Юлии Началовой

Дочь Алсу Микелла Абрамова вернулась на шоу “Голос.Дети” с композицией покойной Юлии Началовой. Юная певица сама предложила этот трек, чтобы почтить память звезды.
Дочь Алсу выступила на сцене “Голос.Дети” с песней Юлии Началовой

В новом эпизоде шоу “Голос.Дети” были введены зрительские голосования для выбывших на предыдущих этапах участников. По три артиста из каждой команды тренеров поборолись за шанс снова стать частью шоу, в числе конкурсантов оказалась и наследница известной певицы Микелла Абрамова. Начинающая артистка выступала под последним номером, а наставница Светлана Лобода назвала ее “фирменной девочкой”. Публика выделила умение дочери Алсу петь, а также читать рэп.

Лобода неоднократно заявляла, что ее дочери будет так же сложно, как Микелле Абрамовой, поскольку им придется доказать свою самостоятельность и индивидуальность. На сцену шоу юная звезда вышла в летящем платье в паре с накидкой и исполнила песню “Герой не моего романа”. Именно Микелла Абрамова вернулась в шоу согласно результатам зрительского голосования. Дочь Алсу заработала 43% голосов, а ее звездная мать, находящаяся в зрительном зале, заплакала.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Вика Романец устроила
Модернизированный Chevrolet Chevelle
Регина Тодоренко призналась, что не
В Воронеже при ДТП с иномаркой и
Ученые обнаружили самую массивную
«Дети переживали»: Максим Галкин
Британские ученые: Богатая
Ольга Серябкина рассказала о причинах
В США умерла исследовательница
Дочь Алсу выступила на сцене
Компания ASUS покинет рынок
Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль»
Любовь Толкалина вышла в свет вместе с
В США поймали огромную рыбу-меч весом
Названы автомобили с лучшим интерьером
Актриса Риз Уизерспун призналась, что
Ученые рассказали о влиянии экологии на
Подарок королевы намекает на пол
Найден способ передавать тепло от
Елена Подкаминская рассказала Регине
Google по ошибке прислала клиенту
Ким Кардашян поздравила сестру снимком
В ФСБ хотят внедрить российский шифр в
Спустя 170 лет ученые выяснили, как
Смартфон Huawei P30 Pro успешно прошел
Ирина Дубцова кардинально сменила
Палеобиологи выяснили, зачем лошадям
«Роскосмос» создаст спутник для очистки
В Англии обнаружили клад из 550 золотых
«Я не виноват»: Алексей Панин
Просмотреть все новости