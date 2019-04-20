АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Найден способ передавать тепло от холодного к теплому объекту без внешнего источника питания
EUR 71.92 USD 63.96
Курс валют на 20.04.2019

Любовь Толкалина вышла в свет вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской

Открытие 41-го Московского кинофестиваля состоялось 18 апреля. На открытие пришли многие звезды, в числе которых была Любовь Толкалина с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской, запомнившиеся зрителям своими необычными нарядами.
Любовь Толкалина вышла в свет вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской

На открытии фестиваля присутствовали не только звезды отечественной киноиндустрии, но и приглашенные гости. Обычно фестиваль проводится летом, но из-за чемпионата по футболу его было решено перенести на апрель. Фестиваль посетили такие звезды, как Сергей Гармаш, Елизавета Боярская, Игорь Петренко, Кристина Асмус, Елена Захарова и другие.

Среди гостей была и Любовь Толкалина с дочерью. В их семье замечательные отношения, они много времени проводят вместе. Поклонники отмечают, что выглядят девушки превосходно, и их запросто можно принять за сестер. Толкалина появилась на публике в платье ярко-золотого цвета с плащом, а ее дочь Мария надела блестящее прозрачное платье с подкладкой. Такие наряды подчеркнули прекрасные фигуры девушек.
Любовь Толкалина вышла в свет вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской

Обе с удовольствием позировали фотографам для снимков и наслаждались приятным времяпрепровождением на светском вечере.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Вика Романец устроила
Модернизированный Chevrolet Chevelle
Регина Тодоренко призналась, что не
В Воронеже при ДТП с иномаркой и
Ученые обнаружили самую массивную
«Дети переживали»: Максим Галкин
Британские ученые: Богатая
Ольга Серябкина рассказала о причинах
В США умерла исследовательница
Дочь Алсу выступила на сцене
Компания ASUS покинет рынок
Ксения Собчак приняла вызов на «дуэль»
Любовь Толкалина вышла в свет вместе с
В США поймали огромную рыбу-меч весом
Названы автомобили с лучшим интерьером
Актриса Риз Уизерспун призналась, что
Ученые рассказали о влиянии экологии на
Подарок королевы намекает на пол
Найден способ передавать тепло от
Елена Подкаминская рассказала Регине
Google по ошибке прислала клиенту
Ким Кардашян поздравила сестру снимком
В ФСБ хотят внедрить российский шифр в
Спустя 170 лет ученые выяснили, как
Смартфон Huawei P30 Pro успешно прошел
Ирина Дубцова кардинально сменила
Палеобиологи выяснили, зачем лошадям
«Роскосмос» создаст спутник для очистки
В Англии обнаружили клад из 550 золотых
«Я не виноват»: Алексей Панин
Просмотреть все новости