Любовь Толкалина вышла в свет вместе с дочерью Марией Михалковой-Кончаловской





На открытии фестиваля присутствовали не только звезды отечественной киноиндустрии, но и приглашенные гости. Обычно фестиваль проводится летом, но из-за чемпионата по футболу его было решено перенести на апрель. Фестиваль посетили такие звезды, как Сергей Гармаш, Елизавета Боярская, Игорь Петренко, Кристина Асмус, Елена Захарова и другие.Среди гостей была и Любовь Толкалина с дочерью. В их семье замечательные отношения, они много времени проводят вместе. Поклонники отмечают, что выглядят девушки превосходно, и их запросто можно принять за сестер. Толкалина появилась на публике в платье ярко-золотого цвета с плащом, а ее дочь Мария надела блестящее прозрачное платье с подкладкой. Такие наряды подчеркнули прекрасные фигуры девушек.Обе с удовольствием позировали фотографам для снимков и наслаждались приятным времяпрепровождением на светском вечере.