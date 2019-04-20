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Актриса Риз Уизерспун призналась, что не боится седины и морщин

Американская актриса Риз Уизерспун спокойно принимает появление морщин и седины. О своем отношении к возрастным изменениям звезда рассказала в новом интервью, о чем передает издание Allure.
Актриса Риз Уизерспун призналась, что не боится седины и морщин

Как отмечает Риз Уизерспун, морщины и седина являются ее богатством, и она бы не променяла свои 43 года на 25. За всю жизнь актриса выработала собственную тактику и мнение о разных вещах в мире, а благодаря своему опыту она может уверенно говорить о переменах. Многие голливудские звезды сделали выбор в пользу естественной седины, например, Джордж Клуни и Джейми Ли Кертис. Риз Уизерспун не готова отказаться от статуса “главной блондинки в законе”, поэтому пользуется краской для волос.

Актриса выбрала стилиста многих знаменитостей Лорри Годдард, которая скрупулезно относится к процессу мелирования. На данную процедуру звезда записывается каждые 7-8 недель, а длится один прием около трех часов. Однако вместо услуг косметологов и визажистов Риз Уизерспун предпочитает советы 19-летней дочери Авы Филлипп.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:17

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