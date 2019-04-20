Елена Подкаминская рассказала Регине Тодоренко о разводе с мужем

Бизнесмен Александр Пляцев стал первым мужем Елены Подкаминской, а в их семейной жизни было немало испытаний. В новом интервью с Региной Тодоренко в YouTube-шоу “Пятница с Региной” актриса откровенно рассказала о своем разводе. Подкаминская советует в такой ситуации забыть обиды, а также помнить о судьбе своего ребенка. Актриса решила выбирать между потерей собственного равновесия и спокойной жизнью. В непростое для семьи время отец знаменитости взял на себя роль психолога и по отдельности выслушивал супругов, чтобы помочь им достичь понимания.Оказалось, что брак Елены Подкаминской распался из-за ревности, когда ее супруг заподозрил ее в изменах. В августе 2017 года актриса подарила новому возлюбленному дочь Еву.