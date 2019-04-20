Google по ошибке прислала клиенту десять смартфонов Pixel 3 вместо одного
Компания Google допустила ошибку и прислала клиенту десять розовых смартфонов Pixel 3 вместо одного. Общая сумма посылки составила девять тысяч долларов, но счастливчик хочет поступить правильно и вернуть лишние устройства.
Об этом пользователь u/Cheetohz рассказал на англоязычном форуме Reddit, где разместил снимок посылки из десяти розовых Pixel 3. Клиент компании Google отмечает, что вернул назад один такой смартфон черного цвета с 128 ГБ встроенной памяти и попросил прислать ему в замену аналогичное устройство другого цвета, стоящее дешевле, так как при покупке и посылке часть суммы ушла на оплату налогов. Спустя время он получил долгожданную посылку, но она оказалась куда больше, чем должна была быть.
Клиент получил десять новых розовых Pixel 3 вместо одного. Общая стоимость такой посылки составляет около девяти тысяч долларов. Согласно законодательству счастливчик может оставить все эти смартфоны себе, корпорация не имеет право заставить его вернуть их обратно. Несмотря на это, клиент Google хочет поступить правильно и отправить лишние устройства их владельцу.
Пользователю интересно одно – эта ошибка была совершена вследствие человеческого фактора или сбоя в работе компьютерной системы распределения. Данная тема вызвала серьезное обсуждение на форуме Reddit, ведь не все люди согласились с желанием клиента Google вернуть лишние устройства назад.
Об этом пользователь u/Cheetohz рассказал на англоязычном форуме Reddit, где разместил снимок посылки из десяти розовых Pixel 3. Клиент компании Google отмечает, что вернул назад один такой смартфон черного цвета с 128 ГБ встроенной памяти и попросил прислать ему в замену аналогичное устройство другого цвета, стоящее дешевле, так как при покупке и посылке часть суммы ушла на оплату налогов. Спустя время он получил долгожданную посылку, но она оказалась куда больше, чем должна была быть.
Клиент получил десять новых розовых Pixel 3 вместо одного. Общая стоимость такой посылки составляет около девяти тысяч долларов. Согласно законодательству счастливчик может оставить все эти смартфоны себе, корпорация не имеет право заставить его вернуть их обратно. Несмотря на это, клиент Google хочет поступить правильно и отправить лишние устройства их владельцу.
Пользователю интересно одно – эта ошибка была совершена вследствие человеческого фактора или сбоя в работе компьютерной системы распределения. Данная тема вызвала серьезное обсуждение на форуме Reddit, ведь не все люди согласились с желанием клиента Google вернуть лишние устройства назад.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:36