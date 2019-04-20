Ким Кардашян поздравила сестру снимком в брекетах

В четверг, 19 апреля, модель Кортни Кардашян отпраздновала свое 40-летие. Ее младшая сестра 38-летняя Ким Кардашян достаточно оригинально поздравила родственницу с юбилеем. На своей странице в соцсети Instagram она выложила целую серию старых фотографий с сестрой, среди которых и снимок в брекетах. В подписи участница седьмого сезона реалити-шоу «Танцы со звёздами» поздравила именинницу и поблагодарила ее за жизненные уроки.Публикация собрала множество комментариев, где подписчики не упустили возможность также поздравить сестру Ким Кардашян и назвали забавными фото из детства.