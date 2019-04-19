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Samsung Galaxy S10 получил ночной режим съёмки

Южнокорейский производитель Samsung готовит обновление для Galaxy S10 в виде ночного режима Bright Night. В этом месяце новая прошивка стала доступна для пользователей, сообщает пресс-служба компании.
Samsung Galaxy S10 получил ночной режим съёмки

Пресс-секретарь Samsung объявлял, что новая функция для приложения камеры Galaxy S10 и обновление безопасности операционной системы Android станет доступно в апреле или мае. Сейчас этим уже могут воспользоваться жители Швейцарии.

На разработку продукта производителя Galaxy S10 подтолкнула критика поклонников о том, что даже у Huawei и Google есть опция ночной съёмки, а у него нет. Однако режим Bright Night они сочли неконкурентоспособным, так как есть недостатки в его работе.

Пользователи остались недовольны из-за того, что функция включается исключительно автоматически. Недавно компания сделала ее отдельным режимом, однако качество съёмки Galaxy S10 пока не улучшилось.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:48

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