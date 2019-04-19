Samsung Galaxy S10 получил ночной режим съёмки





Пресс-секретарь Samsung объявлял, что новая функция для приложения камеры Galaxy S10 и обновление безопасности операционной системы Android станет доступно в апреле или мае. Сейчас этим уже могут воспользоваться жители Швейцарии.На разработку продукта производителя Galaxy S10 подтолкнула критика поклонников о том, что даже у Huawei и Google есть опция ночной съёмки, а у него нет. Однако режим Bright Night они сочли неконкурентоспособным, так как есть недостатки в его работе.Пользователи остались недовольны из-за того, что функция включается исключительно автоматически. Недавно компания сделала ее отдельным режимом, однако качество съёмки Galaxy S10 пока не улучшилось.