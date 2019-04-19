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Василиса Дмитренко продемонстрировала Саше Черно, чему ее научила мама

Единственная наследница Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко показала Александре Черно, чему ее научила любимая мама. Нужно сказать, что поклонников реалити-шоу «Дом-2» удивило равнодушие супруги Иосифа Оганесяна.

Василиса Дмитренко продемонстрировала Саше Черно, чему ее научила мама

Несколько часов назад в социальных сетях появился видеоролик, который за считанные минуты разлетелся по всему Интернету. Дело в том, что на записи маленькая Василиса разговаривает.

Запись была сделана, как видно из кадров, уже на новом проекте «Спаси свою любовь», героями которого неожиданно оказалось «брендовое» семейство Рапунцель и Дмитренко.

Ольга, Дмитрий и Василиса сидят на общей кухне, где как раз Александра занималась своим «любимым делом» - поеданием еды. Рапунцель предложила дочери сказать слово «агу», что, на удивление, девочке с легкостью удалось сделать. Впрочем, на этом малышка не перестала демонстрировать напротив сидящей Черно свои «таланты».

Василиса Дмитренко продемонстрировала Саше Черно, чему ее научила мама

К слову, показать, как делает лошадка у Василисы не получилось, однако девочка с удовольствием продемонстрировала, что знает, как нужно целоваться.

«А как ежик делает? А как лошадка делает? А как мишка рычит? Ой, как страшно, боюсь, боюсь», - мило общалась Ольга с Василисой.

Нужно сказать, что Александра довольно холодно отнеслась к «талантам» наследницы Рапунцель и Дмитренко. А вот Иосиф поинтересовался у Ольги, как им удалось научить малышку подобным вещам.

По словам длинноволосой красавицы, она занимается с Василисой со специальными развивающими игрушками.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:29

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