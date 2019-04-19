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Мишель Обама считает Бейонсе королевой и примером для подражания

Мишель Обама записала для Бейонсе видео, где выразила ей свою симпатию, а также поблагодарила за картину Homecoming («Возвращение домой») и все, что артистка делает для темнокожих людей. Супруга экс-президента США назвала певицу королевой и примером для подражания.
Мишель Обама считает Бейонсе королевой и примером для подражания

Документальный фильм Homecoming о Бейонсе демонстрировался недавно на канале Netflix. Кинокартина рассказывает о выступлении певицы на фестивале Coachella, состоявшемся в минувшем году. На мероприятии знаменитость представила 26 своих песен и собрала на одной сцене участниц коллектива Destiny’s Child, в котором стартовала ее карьера. Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, оказавшейся в хедлайнерах шоу.
Мишель Обама считает Бейонсе королевой и примером для подражания

Бывшая первая леди США обнародовала ролик со словами признательности в своем Twitter-аккаунте. «Привет, королева!» - начала свое видеообращение к певице Мишель Обама. Супруга экс-президента гордится Бейонсе, никогда не останавливающейся на достигнутом, и очень любит ее. Артистка, добившись успеха и мировой славы, не забывает о своих корнях. Обама благодарна звезде, что она не забывает о темнокожих людях, проложивших дорогу потомкам, и призывает брать с артистки пример.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:02

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