Мишель Обама считает Бейонсе королевой и примером для подражания
Мишель Обама записала для Бейонсе видео, где выразила ей свою симпатию, а также поблагодарила за картину Homecoming («Возвращение домой») и все, что артистка делает для темнокожих людей. Супруга экс-президента США назвала певицу королевой и примером для подражания.
Документальный фильм Homecoming о Бейонсе демонстрировался недавно на канале Netflix. Кинокартина рассказывает о выступлении певицы на фестивале Coachella, состоявшемся в минувшем году. На мероприятии знаменитость представила 26 своих песен и собрала на одной сцене участниц коллектива Destiny’s Child, в котором стартовала ее карьера. Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, оказавшейся в хедлайнерах шоу.
Бывшая первая леди США обнародовала ролик со словами признательности в своем Twitter-аккаунте. «Привет, королева!» - начала свое видеообращение к певице Мишель Обама. Супруга экс-президента гордится Бейонсе, никогда не останавливающейся на достигнутом, и очень любит ее. Артистка, добившись успеха и мировой славы, не забывает о своих корнях. Обама благодарна звезде, что она не забывает о темнокожих людях, проложивших дорогу потомкам, и призывает брать с артистки пример.
Документальный фильм Homecoming о Бейонсе демонстрировался недавно на канале Netflix. Кинокартина рассказывает о выступлении певицы на фестивале Coachella, состоявшемся в минувшем году. На мероприятии знаменитость представила 26 своих песен и собрала на одной сцене участниц коллектива Destiny’s Child, в котором стартовала ее карьера. Бейонсе стала первой темнокожей женщиной, оказавшейся в хедлайнерах шоу.
Бывшая первая леди США обнародовала ролик со словами признательности в своем Twitter-аккаунте. «Привет, королева!» - начала свое видеообращение к певице Мишель Обама. Супруга экс-президента гордится Бейонсе, никогда не останавливающейся на достигнутом, и очень любит ее. Артистка, добившись успеха и мировой славы, не забывает о своих корнях. Обама благодарна звезде, что она не забывает о темнокожих людях, проложивших дорогу потомкам, и призывает брать с артистки пример.
Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 21:02