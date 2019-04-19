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Ксения Бородина продемонстрировала свой стильный весенний look

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина показала в личном микроблоге свой модный весенний образ. Стоит отметить, что не все по достоинству оценили «любовь» телезнаменитости к черным оттенкам.

Ксения Бородина продемонстрировала свой стильный весенний look

Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором она демонстрирует многомиллионной армии фанатов свой новый look. Практически все интернет-пользователи заметили, что и в этот раз Ксения отдала предпочтение темным краскам, несмотря на то, что на улице наступила весна.

Под роликом Бородина оставила длинный пост, в котором подняла весьма неожиданную тему – «девочки за рулем».

«Давайте сегодня поговорим про девочек за рулем. Мужики то понятно, ненавидят, когда мы водим машину. А вы как относитесь к «женщинам за рулем»? Понятно, что сами мы от себя кайфуем, но меня тоже, как и мужиков, трясет от женщин за рулем!» - подчеркнула Ксения.


Ксения Бородина продемонстрировала свой стильный весенний look

Ведущая «Дома-2» отметила, что не от всех девушек за рулем ее «трясет», а лишь от некоторых. По ее словам, такие мадам ездят на маленьких красных машинках и их невозможно не заметить во время одностороннего движения, в пробке или на светофоре.

Несмотря на то, что многие читатели поддержали рассуждения Бородиной, большинство все-таки принялись обсуждать весенний образ ведущей «Дома-2». По мнению поклонников, Ксения в своем возрасте очень хорошо выглядит, поэтому должна перестать скрывать всю эту красоту за темными нарядами.

«Ксюш, перестань уже носить черные вещи! Ты такая красотка, ну нельзя прятать все это за темными красками! Весна же на улице!», - отметила одна из фанаток звезды.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:52

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