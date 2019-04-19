Ксения Бородина продемонстрировала свой стильный весенний look

«Давайте сегодня поговорим про девочек за рулем. Мужики то понятно, ненавидят, когда мы водим машину. А вы как относитесь к «женщинам за рулем»? Понятно, что сами мы от себя кайфуем, но меня тоже, как и мужиков, трясет от женщин за рулем!» - подчеркнула Ксения.

«Ксюш, перестань уже носить черные вещи! Ты такая красотка, ну нельзя прятать все это за темными красками! Весна же на улице!», - отметила одна из фанаток звезды.



Считанные часы назад Бородина опубликовала у себя на страничке в Instagram новый видеоролик, на котором она демонстрирует многомиллионной армии фанатов свой новый look. Практически все интернет-пользователи заметили, что и в этот раз Ксения отдала предпочтение темным краскам, несмотря на то, что на улице наступила весна.Под роликом Бородина оставила длинный пост, в котором подняла весьма неожиданную тему – «девочки за рулем».Ведущая «Дома-2» отметила, что не от всех девушек за рулем ее «трясет», а лишь от некоторых. По ее словам, такие мадам ездят на маленьких красных машинках и их невозможно не заметить во время одностороннего движения, в пробке или на светофоре.Несмотря на то, что многие читатели поддержали рассуждения Бородиной, большинство все-таки принялись обсуждать весенний образ ведущей «Дома-2». По мнению поклонников, Ксения в своем возрасте очень хорошо выглядит, поэтому должна перестать скрывать всю эту красоту за темными нарядами.