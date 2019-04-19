Блогер собрал ноутбук из пасты для лазаньи
Автор YouTube-канала Laplanet Arts смог собрать ноутбук из пасты для лазаньи. За основу он взял гибридное устройство ASUS Transformer Pad.
Специалист изготовил корпус ноутбука из макарон, которая предназначена для приготовления знаменитого итальянского блюда лазаньи. К элементам ASUS Transformer Pad с двух сторон были прикреплены листы из пасты. Далее конструкция на некоторое время отправилась в духовку, а после запекания блогер добавил соединитель для USB и переходник на High Definition Multimedia Interface. В промежутки он налил клей и сделал отверстия из круглых макарон, чтобы ноутбук быстрее остыл. К охлаждённой части устройства был присоединён монитор. После этого была запущена динамичная гоночная игра Rocket League, однако такой ноутбук проработал недолго.
Эксперты отметили, что персональный компьютер с корпусом из лазаньи показал низкую производительность. Автор канала на YouTube для конструкции использовал устаревшую модель ASUS, вследствие чего видеоигры в Steam немного «подвисали».
Специалист изготовил корпус ноутбука из макарон, которая предназначена для приготовления знаменитого итальянского блюда лазаньи. К элементам ASUS Transformer Pad с двух сторон были прикреплены листы из пасты. Далее конструкция на некоторое время отправилась в духовку, а после запекания блогер добавил соединитель для USB и переходник на High Definition Multimedia Interface. В промежутки он налил клей и сделал отверстия из круглых макарон, чтобы ноутбук быстрее остыл. К охлаждённой части устройства был присоединён монитор. После этого была запущена динамичная гоночная игра Rocket League, однако такой ноутбук проработал недолго.
Эксперты отметили, что персональный компьютер с корпусом из лазаньи показал низкую производительность. Автор канала на YouTube для конструкции использовал устаревшую модель ASUS, вследствие чего видеоигры в Steam немного «подвисали».
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 17:20