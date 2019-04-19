Блогер собрал ноутбук из пасты для лазаньи





Специалист изготовил корпус ноутбука из макарон, которая предназначена для приготовления знаменитого итальянского блюда лазаньи. К элементам ASUS Transformer Pad с двух сторон были прикреплены листы из пасты. Далее конструкция на некоторое время отправилась в духовку, а после запекания блогер добавил соединитель для USB и переходник на High Definition Multimedia Interface. В промежутки он налил клей и сделал отверстия из круглых макарон, чтобы ноутбук быстрее остыл. К охлаждённой части устройства был присоединён монитор. После этого была запущена динамичная гоночная игра Rocket League, однако такой ноутбук проработал недолго.Эксперты отметили, что персональный компьютер с корпусом из лазаньи показал низкую производительность. Автор канала на YouTube для конструкции использовал устаревшую модель ASUS, вследствие чего видеоигры в Steam немного «подвисали».