Телепроект «Дом-2» перестал интересовать зрителей





Скандальный проект «Дом-2» в первые годы после своего появления на телеэкранах очень заинтересовал большую аудиторию российских зрителей. Со временем число поклонников телестройки только росло, но теперь они признают, что больше не испытывают интерес к тому, что происходит в эфирах. «Дом-2» перестал интересовать зрителей не только потому, что идёт уже очень долгое время, но и из-за формата, в котором транслируется сейчас.Преданные ранее поклонники шоу постепенно приходят к выводу, что на экранах участники лишь играют прописанные им заранее роли, а также за деньги соглашаются делать друг другу подлости и подставлять коллег. Кроме того, некоторые пользователи Сети признались, что осознали некую зависимость от проекта, сравнив его с курением, а потому решительно настроены прекратить ежедневные просмотры скандальных эфиров.