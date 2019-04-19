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Телепроект «Дом-2» перестал интересовать зрителей

Нашумевший телепроект «Дом-2» перестал интересовать зрителей из-за изменившегося формата. Публика всё чаще признаёт, что реалити-шоу превратилось в место, где чувства обесцениваются, а гордость легко продаётся за деньги.

Телепроект «Дом-2» перестал интересовать зрителей


Скандальный проект «Дом-2» в первые годы после своего появления на телеэкранах очень заинтересовал большую аудиторию российских зрителей. Со временем число поклонников телестройки только росло, но теперь они признают, что больше не испытывают интерес к тому, что происходит в эфирах. «Дом-2» перестал интересовать зрителей не только потому, что идёт уже очень долгое время, но и из-за формата, в котором транслируется сейчас.

Телепроект «Дом-2» перестал интересовать зрителей


Преданные ранее поклонники шоу постепенно приходят к выводу, что на экранах участники лишь играют прописанные им заранее роли, а также за деньги соглашаются делать друг другу подлости и подставлять коллег. Кроме того, некоторые пользователи Сети признались, что осознали некую зависимость от проекта, сравнив его с курением, а потому решительно настроены прекратить ежедневные просмотры скандальных эфиров.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:30

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