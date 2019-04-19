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УАЗ представит на рынке оранжевый «Хантер» за 1 миллион рублей

Ульяновский автозавод готовится представить на рынке новую экспедиционную версию внедорожника «Хантер», которая так и будет называться – «Экспедиция». Отличительной особенностью новинки является оранжевый цвет корпуса, а его стоимость достигнет почти 1 миллиона рублей.

УАЗ представит на рынке оранжевый «Хантер» за 1 миллион рублей

Согласно фотографиям «Хантера», которые появились в Сети, машина отличается оригинальным цветовым решением: окрас ее кузова ярко-оранжевый, а пороги и бампер – черные. При этом автолюбители смогут купить внедорожник и в других расцветках, например, в защитной («Хаки») и коричнево-серой («Ричмо»).

Производитель оснастил транспортное средство функцией подогрева сидений, покрытие которых будет обладать водоотталкивающими свойствами.

«Хантеры» в исполнении «Экспедиция» поступят в продажу в мае. Цены на них будут стартовать от 984 900 рублей. Транспортное средство по своей стоимости превзойдет внедорожник версии «Классик», который можно приобрести за 770 900 рублей.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:46

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