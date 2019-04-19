Google ограничит возможности встроенных в приложения браузеров
Компания Google с целью дополнительной защиты пользователей планирует с июня заблокировать возможности браузеров, встроенных в сторонние приложения. Эти шаблоны не разрешат использовать для авторизации.
Подобные фреймворки часто применяют злоумышленники для хакерских атак. Одну из форм интернет-мошенничества, известную как MITM, сложно обнаружить при использовании встроенной платформы. Ограничения, вводимые поисковым гигантом в начале лета, направлены на обеспечение дополнительной безопасности.
При необходимости войти в собственную учетную запись система запустит обычный «внешний» браузер. Это защитит пользователя от хакерских посягательств на персональные данные.
Подобные фреймворки часто применяют злоумышленники для хакерских атак. Одну из форм интернет-мошенничества, известную как MITM, сложно обнаружить при использовании встроенной платформы. Ограничения, вводимые поисковым гигантом в начале лета, направлены на обеспечение дополнительной безопасности.
При необходимости войти в собственную учетную запись система запустит обычный «внешний» браузер. Это защитит пользователя от хакерских посягательств на персональные данные.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:56