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Google ограничит возможности встроенных в приложения браузеров

Компания Google с целью дополнительной защиты пользователей планирует с июня заблокировать возможности браузеров, встроенных в сторонние приложения. Эти шаблоны не разрешат использовать для авторизации.
Google ограничит возможности встроенных в приложения браузеров

Подобные фреймворки часто применяют злоумышленники для хакерских атак. Одну из форм интернет-мошенничества, известную как MITM, сложно обнаружить при использовании встроенной платформы. Ограничения, вводимые поисковым гигантом в начале лета, направлены на обеспечение дополнительной безопасности.

При необходимости войти в собственную учетную запись система запустит обычный «внешний» браузер. Это защитит пользователя от хакерских посягательств на персональные данные.



 
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Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:56

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