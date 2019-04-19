«Дом-2»: Настя Милославская выказала симпатию Саймону Марданшину
Новенькая участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Милославская выказала симпатию одному из самых ярких героев проекта – Саймону Марданшину. По мнению многочисленных телезрителей, у брюнетки нет шансов, ведь молодому человеку никогда не нравился такой типаж девушек.
Не секрет, что Марданшин всегда пользовался популярностью у прекрасной половины проекта, однако мало кто из поклонников «Дома-2» ожидал, что Милославская «переключится» с Евгения Ромашова на Саймона.
Считанные часы назад в Сети появился сегодняшний выпуск телестройки «Дом-2», в котором Анастасия призналась, что «положила глаз» на Саймона. Отметим, что ранее Милославская была решительно настроена по отношению к бывшему возлюбленному Юлии Щегловой, однако молодой человек, как оказалось, полностью разочаровал девушку.
Нужно сказать, что новость о том, что Милославская будет добиваться расположения Марданшина, довольно быстро распространилась по социальным сетям. Сейчас зрители «Дома-2» пытаются отговорить Анастасию от совершения подобных ошибок, ведь попросту уверены в том, что брюнетка не сможет завоевать Саймона, а лишь в очередной раз наденет на него своим хорошим отношением «корону».
В свою очередь Марданшин пока никак не прокомментировал симпатию Милославской. Сейчас Саймон занят решением проблем в своих отношениях, поскольку ему кажется, что Анастасии Якуб на самом деле все равно на него.
Не секрет, что Марданшин всегда пользовался популярностью у прекрасной половины проекта, однако мало кто из поклонников «Дома-2» ожидал, что Милославская «переключится» с Евгения Ромашова на Саймона.
Считанные часы назад в Сети появился сегодняшний выпуск телестройки «Дом-2», в котором Анастасия призналась, что «положила глаз» на Саймона. Отметим, что ранее Милославская была решительно настроена по отношению к бывшему возлюбленному Юлии Щегловой, однако молодой человек, как оказалось, полностью разочаровал девушку.
Нужно сказать, что новость о том, что Милославская будет добиваться расположения Марданшина, довольно быстро распространилась по социальным сетям. Сейчас зрители «Дома-2» пытаются отговорить Анастасию от совершения подобных ошибок, ведь попросту уверены в том, что брюнетка не сможет завоевать Саймона, а лишь в очередной раз наденет на него своим хорошим отношением «корону».
В свою очередь Марданшин пока никак не прокомментировал симпатию Милославской. Сейчас Саймон занят решением проблем в своих отношениях, поскольку ему кажется, что Анастасии Якуб на самом деле все равно на него.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:45