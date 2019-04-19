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Дарья Друзьяк не попала на конкурс красоты из-за скандальной репутации

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Дарья Друзьяк не попала в состав участников конкурса красоты из-за своей скандальной репутации. Несмотря на провальные попытки пройти хоть один кастинг на разных проектах, сейчас девушка уверяет — не видит ничего постыдного в своих прошлых поступках.

Дарья Друзьяк не попала на конкурс красоты из-за скандальной репутации


Дарья Друзьяк, запомнившаяся многим недавней историей о якобы отношениях и беременности от Александра Серова, не смогла попасть в состав участниц конкурса красоты из-за своей скандальной репутации. Об этом публика узнала именно после полной возмущений публикации в микроблоге экс-звезды «Дома-2». В своих изречениях она высказала негодование и несогласие с мнением окружающих, заявив, что ничего постыдного в её прошлых поступках нет и сожалеть ей не о чем.

Дарья Друзьяк не попала на конкурс красоты из-за скандальной репутации


Кроме того, Друзьяк даже решила вспомнить несколько примеров скандальных зарубежных звёзд, отметив, что ни наркотики, ни сомнительные связи не заставили публику любить их меньше. Пользователи Сети удивились такому напору девушки, сравнившей себя со знаменитостями мирового масштаба. Многие посоветовали Дарье Друзьяк ещё раз пересмотреть своё прошлое и задуматься, ведь там достаточно постыдных поступков, в которых стоит раскаяться хотя бы перед самой собой.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:49

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