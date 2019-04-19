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Bugatti проводит тестирование гиперкара Divo

Компания Bugatti показала, как проходит тестирование нового гиперкара Divo под руководством инженера-разработчика Юлии Лемке. Автомобиль испытывают высокими температурами.
Bugatti проводит тестирование гиперкара Divo

На официальной странице автопроизводителя в Facebook появились снимки с испытаний Bugatti Divo в пустыне. На фото видно, что новый автомобиль лично протестировала инженер-разработчик Юлия Лемке. Задачей тестирования было проверить работу бортовой электроники в условиях, когда стоит сорокаградусная жара, а машина мчится со скоростью 250 км\ч.

Гиперкар Divo – более экстремальная и более мощная версия Chiron. Автомобиль Divo отличается от своего предшественника видоизмененным дизайном, развитым аэродинамическим обвесом и модифицированным шасси. Также новый автомобиль обладает лучшими техническими характеристиками, чем Chiron. Divo генерирует 456 кг прижимного усилия во время поворотов, что на 90 кг больше, чем у предыдущей модели.

Новинка будет оснащена восьмилитровым турбодвигателем, у которого мощность составляет 1500 л.с., а крутящий момент – 1600 Нм. Разогнаться до 100 км/ч гиперкар сможет за 2,4 секунды, а его максимальная скорость – 380 км/ч.

Известно, что Bugatti Divo скоро запустят в серийное производство, но её тираж составит всего 40 единиц.



 
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Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 15:39

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