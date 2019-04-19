Марина Мексика показала в Instagram своё лицо после 4-ой ринопластики
Экс-звезда скандального реалити-шоу «Дом-2» Марина Мексика показала в Instagram своё лицо после 4-ой ринопластики. Девушка опубликовала в микроблоге снимок, на котором продемонстрировала фолловерам не только форму носа, на также обильно смазанные чем-то губы.
Марина Мексика недавно уже показывала своё лицо сразу после операции, но на днях выложила в Instagram новый снимок, которым продемонстрировала практически итоговый результат 4-ой ринопластики. Девушка сфотографировалась без повязки на носу, что позволило фанатам экс-участницы «Дома-2» рассмотреть получившуюся в результате хирургического вмешательства форму носа.
Кроме того, на снимке внимание подписчиков привлекли и губы Марины Мексики, которые полностью были обильно смазаны каким-то кремом. На скулах девушки с двух сторон также заметны аккуратно приложенные ватные тампоны со следами крови. Всё это натолкнуло фанатов экс-звезды «Дома-2» на то, что во время поездки в Стамбул она не обошлась одной лишь ринопластикой, сделав что-то ещё и с другими частями лица.
Марина Мексика недавно уже показывала своё лицо сразу после операции, но на днях выложила в Instagram новый снимок, которым продемонстрировала практически итоговый результат 4-ой ринопластики. Девушка сфотографировалась без повязки на носу, что позволило фанатам экс-участницы «Дома-2» рассмотреть получившуюся в результате хирургического вмешательства форму носа.
Кроме того, на снимке внимание подписчиков привлекли и губы Марины Мексики, которые полностью были обильно смазаны каким-то кремом. На скулах девушки с двух сторон также заметны аккуратно приложенные ватные тампоны со следами крови. Всё это натолкнуло фанатов экс-звезды «Дома-2» на то, что во время поездки в Стамбул она не обошлась одной лишь ринопластикой, сделав что-то ещё и с другими частями лица.