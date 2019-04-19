На церемонии вручения престижной премии «ZD AWARDS-2018» зажгли Ольга Бузова и Татьяна Тузова

Как стало известно, на самой церемонии Тузова в очередной раз подтвердила статус самой главной и самой талантливой Барби Российской Федерации, а вот телеведущую реалити-шоу «Дом-2» наградили премией под названием «Хайп года».Нужно сказать, что в социальных сетях уже обсуждали видеоролики, на которых Бузова после добрых слов в свой адрес от ведущих церемонии неожиданно начинает перебивать Лолиту и говорить на свою «любимую» тему – об отсутствии «волшебства». К слову, делала это Ольга в довольно нецензурной форме, что возмутило многочисленных интернет-пользователей.А вот Русская Барби произвела фурор на мероприятии совсем другим способом. Татьяна Тузова появилась на сцене с довольно ярким музыкальным номером, который по достоинству оценили все присутствующие в зале.Гости, которые собрались в «Театре Русской песни» не могли налюбоваться отлично организованным шоу, которое устроила на сцене Тузова. Известно, что на церемонии по случаю вручения награды «ZD AWARDS-2018» также появились такие артисты, как Ани Лорак, Григорий Лепс, Алсу, Сергей Жуков («Руки Вверх»), Елена Темникова и многие другие.К слову, специально для выступления Татьяны Тузовой, была практически полностью переоборудована сцена. В итоге длинноволосая красавица выступала на фоне ярко-розового кукольного домика. А помогали блондинке воплотить в жизнь задуманное участники известнейшего балета «TODES», которые также перевоплотились в игрушек.