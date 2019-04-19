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Ольга Сударкина показала в Сети постельный снимок с новым возлюбленным

Бывшая участница нашумевшего реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сударкина показала в Сети постельный снимок с новым возлюбленным. Откровенной публикацией девушка вызвала массу критики в свой адрес, а также поставила под удар репутацию Дмитрия Дмитренко.

Ольга Сударкина показала в Сети постельный снимок с новым возлюбленным


Ольга Сударкина, покинувшая телепроект «Дом-2», на днях показала в Сети постельный снимок с новым возлюбленным, личность которого раскрывать не стала. Не увидели подписчики экс-звезды телестройки и лица мужчины, лежавшего с ней в постели. Столь откровенная фотография сразу привлекла к себе внимание не только фанатов, но и хейтеров, которые сразу предложили свою версию, почему Сударкина не стала полностью показывать своего нового мужчину.

Ольга Сударкина показала в Сети постельный снимок с новым возлюбленным


Некоторые фолловеры предположили, что на постельном снимке, опубликованном Ольгой Сударкиной в Instagram, рядом с ней запечатлён Дмитрий Дмитренко, у которого сейчас снова не ладятся отношения с супругой Ольгой Рапунцель. Кроме того, публика считает, что и сама экс-участница была бы не против пусть и тайных, но отношений с мужчиной, ведь ранее испытывала к нему сильную симпатию.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:25

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