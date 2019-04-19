Ольга Сударкина показала в Сети постельный снимок с новым возлюбленным





Ольга Сударкина, покинувшая телепроект «Дом-2», на днях показала в Сети постельный снимок с новым возлюбленным, личность которого раскрывать не стала. Не увидели подписчики экс-звезды телестройки и лица мужчины, лежавшего с ней в постели. Столь откровенная фотография сразу привлекла к себе внимание не только фанатов, но и хейтеров, которые сразу предложили свою версию, почему Сударкина не стала полностью показывать своего нового мужчину.Некоторые фолловеры предположили, что на постельном снимке, опубликованном Ольгой Сударкиной в Instagram, рядом с ней запечатлён Дмитрий Дмитренко, у которого сейчас снова не ладятся отношения с супругой Ольгой Рапунцель. Кроме того, публика считает, что и сама экс-участница была бы не против пусть и тайных, но отношений с мужчиной, ведь ранее испытывала к нему сильную симпатию.