Катя Лель показала в Instagram фото повзрослевшей дочери
Популярная певица Катя Лель опубликовала на своей странице в Instagram фото дочери Эмилии, которая недавно отпраздновала свой первый юбилей. 8 апреля девочке исполнилось 10 лет. Хотя артистка и не скрывает дочь от общественности и регулярно показывает ее снимки в соцсетях, эта фотография привлекла особое внимание интернет-аудитории.
Эмилия часто присутствует с Катей Лель на светских мероприятиях и съемках. В Сети периодически появляются фотографии, на которых звездная родительница позирует вместе с наследницей. Однако новый снимок привлек особое внимание общественности. На нем девочка запечатлена в нарядном платье розового цвета со стразами, а ее голову украшает заколка в виде цветка. Катя Лель сопроводила снимок словами, в которых назвала Эмилию своим «самым любимым и нежным цветочком».
Поклонники тепло отнеслись к публикации знаменитости. Они поздравили наследницу исполнительницы с днем рождения, а также написали в ее адрес множество приятных слов, отметив, что девочка нежная, милая и красивая.
Примечательно, что интерес публики к самой Кате Лель в последнее время связан не с ее творчеством, а с ее рассказами о встрече с инопланетянами в детстве.
Эмилия часто присутствует с Катей Лель на светских мероприятиях и съемках. В Сети периодически появляются фотографии, на которых звездная родительница позирует вместе с наследницей. Однако новый снимок привлек особое внимание общественности. На нем девочка запечатлена в нарядном платье розового цвета со стразами, а ее голову украшает заколка в виде цветка. Катя Лель сопроводила снимок словами, в которых назвала Эмилию своим «самым любимым и нежным цветочком».
Поклонники тепло отнеслись к публикации знаменитости. Они поздравили наследницу исполнительницы с днем рождения, а также написали в ее адрес множество приятных слов, отметив, что девочка нежная, милая и красивая.
Примечательно, что интерес публики к самой Кате Лель в последнее время связан не с ее творчеством, а с ее рассказами о встрече с инопланетянами в детстве.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:00