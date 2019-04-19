Катя Лель показала в Instagram фото повзрослевшей дочери

Эмилия часто присутствует с Катей Лель на светских мероприятиях и съемках. В Сети периодически появляются фотографии, на которых звездная родительница позирует вместе с наследницей. Однако новый снимок привлек особое внимание общественности. На нем девочка запечатлена в нарядном платье розового цвета со стразами, а ее голову украшает заколка в виде цветка. Катя Лель сопроводила снимок словами, в которых назвала Эмилию своим «самым любимым и нежным цветочком».Поклонники тепло отнеслись к публикации знаменитости. Они поздравили наследницу исполнительницы с днем рождения, а также написали в ее адрес множество приятных слов, отметив, что девочка нежная, милая и красивая.Примечательно, что интерес публики к самой Кате Лель в последнее время связан не с ее творчеством, а с ее рассказами о встрече с инопланетянами в детстве.