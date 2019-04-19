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Катя Лель показала в Instagram фото повзрослевшей дочери

Популярная певица Катя Лель опубликовала на своей странице в Instagram фото дочери Эмилии, которая недавно отпраздновала свой первый юбилей. 8 апреля девочке исполнилось 10 лет. Хотя артистка и не скрывает дочь от общественности и регулярно показывает ее снимки в соцсетях, эта фотография привлекла особое внимание интернет-аудитории.


Катя Лель показала в Instagram фото повзрослевшей дочери

Эмилия часто присутствует с Катей Лель на светских мероприятиях и съемках. В Сети периодически появляются фотографии, на которых звездная родительница позирует вместе с наследницей. Однако новый снимок привлек особое внимание общественности. На нем девочка запечатлена в нарядном платье розового цвета со стразами, а ее голову украшает заколка в виде цветка. Катя Лель сопроводила снимок словами, в которых назвала Эмилию своим «самым любимым и нежным цветочком».

Поклонники тепло отнеслись к публикации знаменитости. Они поздравили наследницу исполнительницы с днем рождения, а также написали в ее адрес множество приятных слов, отметив, что девочка нежная, милая и красивая.

Примечательно, что интерес публики к самой Кате Лель в последнее время связан не с ее творчеством, а с ее рассказами о встрече с инопланетянами в детстве.



 
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Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 15:00

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