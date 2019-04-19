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Анна Семенович в откровенном наряде рассказала поклонникам о любви к работе

Звезда отечественного шоу-бизнеса Анна Семенович порадовала поклонников снимком, где позирует в откровенном наряде. Знаменитость рассказала фанатам о своей любимой работе и поинтересовалась, в каких городах живут ее подписчики, чтобы знать, куда поехать с концертами.

Анна Семенович в откровенном наряде рассказала поклонникам о любви к работе

В личном аккаунте Instagram популярной певицы появилось очень яркое и сексуальное фото. Анна Семенович запечатлена в черном боди, отлично подчеркивающем грудь и талию поп-дивы, а также расстегнутых джинсах. Артистка в комментарии к посту призналась подписчикам, которых у нее около двух миллионов, что очень любит путешествия, а после продолжительных поездок с удовольствием просыпается дома и, сварив кофе, встречает новый день, наполненный различными планами.

По словам Семенович, каждый день, включая выходные, расписаны по часам. «Это просто прекрасно», - считает исполнительница, чья работа не дает «возможности закиснуть». Деятельность заставляет звезду двигаться вперед. В завершение артистка спросила у поклонников, в каких городах они живут, чтобы узнать, где планировать новые выступления.

«Вы самая красивая и позитивная», «Шикарная», «Хороша!!!», - восхищались фолловеры выразительной внешностью кумира, а также сообщали, где бы хотели увидеть любимую звезду.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:53

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