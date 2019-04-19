Анна Семенович в откровенном наряде рассказала поклонникам о любви к работе

В личном аккаунте Instagram популярной певицы появилось очень яркое и сексуальное фото. Анна Семенович запечатлена в черном боди, отлично подчеркивающем грудь и талию поп-дивы, а также расстегнутых джинсах. Артистка в комментарии к посту призналась подписчикам, которых у нее около двух миллионов, что очень любит путешествия, а после продолжительных поездок с удовольствием просыпается дома и, сварив кофе, встречает новый день, наполненный различными планами.По словам Семенович, каждый день, включая выходные, расписаны по часам. «Это просто прекрасно», - считает исполнительница, чья работа не дает «возможности закиснуть». Деятельность заставляет звезду двигаться вперед. В завершение артистка спросила у поклонников, в каких городах они живут, чтобы узнать, где планировать новые выступления.«Вы самая красивая и позитивная», «Шикарная», «Хороша!!!», - восхищались фолловеры выразительной внешностью кумира, а также сообщали, где бы хотели увидеть любимую звезду.