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Анна Хилькевич высказалась в поддержку закона против хамства в сети, ковыряясь в носу

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич разместила на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой запечатлено, будто актриса ковыряется в носу. В комментарии к снимку она поделилась с поклонниками новостью об изменениях законодательства Австрии относительно публикаций с соцсетях, а также высказалась о поддержке этого нововведения.


Анна Хилькевич высказалась в поддержку закона против хамства в сети, ковыряясь в носу

Актриса Анна Хилькевич обрела популярность после выхода сериала «Универ», ее героиню полюбили многие телезрители. Однако у знаменитости появились и недоброжелатели, которые порой нелицеприятно высказываются о ней в соцсетях.

Свое мнение о проблеме некорректного общения в интернете Анна Хилькевич высказала в комментарии к новой фотографии, опубликованной в Instagram. На снимке запечатлено, как звезда держит свой палец так близко возле носа, что это выглядит, словно она в нем ковыряется. Артистка сопроводила фото постом, в котором поделилась с поклонниками «мегановостью» о том, что в Австрии в обозримом будущем, возможно, будет принят закон против «проявления ненависти» в Сети.

По словам Анны Хилькевич, дискредитирующие высказывания и хамство в адрес публичных людей должны пресекаться. Телезвезда также отметила, что было бы хорошо, если бы Россия переняла опыт европейского государства в этом вопросе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 16:08

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