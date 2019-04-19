Анна Хилькевич высказалась в поддержку закона против хамства в сети, ковыряясь в носу

Актриса Анна Хилькевич обрела популярность после выхода сериала «Универ», ее героиню полюбили многие телезрители. Однако у знаменитости появились и недоброжелатели, которые порой нелицеприятно высказываются о ней в соцсетях.Свое мнение о проблеме некорректного общения в интернете Анна Хилькевич высказала в комментарии к новой фотографии, опубликованной в Instagram. На снимке запечатлено, как звезда держит свой палец так близко возле носа, что это выглядит, словно она в нем ковыряется. Артистка сопроводила фото постом, в котором поделилась с поклонниками «мегановостью» о том, что в Австрии в обозримом будущем, возможно, будет принят закон против «проявления ненависти» в Сети.По словам Анны Хилькевич, дискредитирующие высказывания и хамство в адрес публичных людей должны пресекаться. Телезвезда также отметила, что было бы хорошо, если бы Россия переняла опыт европейского государства в этом вопросе.