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Валерий Блюменкранц отказался от симпатии к Екатерине Васильевой

Бывший возлюбленный Ирины Пинчук и Таты Абрамсон – Валерий Блюменкранц отказался от симпатии к новенькой участнице реалити-шоу «Дом-2» Екатерине Васильевой. По словам молодого человека, он просто-таки уверен в том, что девушка по-прежнему любит своего экс-избранника.

Валерий Блюменкранц отказался от симпатии к Екатерине Васильевой

Многие телезрители «Дома-2» заметили, что разрыв с Пинчук «сломал» Блюменкранца, после чего Валерий с шаловливого и озорного парнишки превратился в постоянно ноющую и всем недовольную бабку.

Сам Валерий настаивает на том, что у него все хорошо, а свое порой плохое настроение объясняет тоской по единственной наследнице, которая сейчас находится в Монако со своей матерью. Отметим, что поклонники «Дома-2» до последнего надеялись, что именно новенькой Кате удастся расшевелить Блюменкранца, однако чуда не произошло.

Несмотря на то, что Валерий читал Екатерине уже давно всем известные стихи, устраивал девушке свидание и даже целовался с ней, от своей симпатии Блюменкранц поспешил отказаться. Сегодня в эфир канала «ТНТ» вышла свежая серия «Острова любви», в которой участник объяснил свое заявление.

Валерий Блюменкранц отказался от симпатии к Екатерине Васильевой

По словам Блюменкранца, с Васильевой ему «не по пути». Валерий убежден, что Екатерина пришла на реалити-шоу «Дом-2», до конца не отпустив отношения с бывшим молодым человеком, а это значит, что девушка по-прежнему живет воспоминаниями о том времени, когда они были вместе.

К слову, несмотря на то, что Екатерина попыталась оправдать свое порой холодное отношение к нему, Валерий продолжил стоять на своем.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:29

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