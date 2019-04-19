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Сергей Бодров открыл в Оксане Акиньшиной кинозвезду

Оксана Акиньшина 19 апреля отмечает свой 32-й день рождения. Актрисе, обладающей невероятной харизмой, удалось покорить красотой и талантом не одно мужское сердце. Сергей Бодров открыл в ней звезду, а Сергей Шнуров – женщину.
Сергей Бодров открыл в Оксане Акиньшиной кинозвезду

Акиньшина росла в «лихие»90-е, отразившиеся на ее характере. Она была трудным подростком, плохо училась в школе, пропускала уроки, имела вредные привычки. В 13-летнем возрасте будущая звезда оказалась на пробах картины «Сестры». Сергей Бодров сразу же разглядел в харизматичной девушке талант и доверил главную роль, с которой она блестяще справилась. Знакомство с режиссером не прошло для актрисы даром – он стал ее наставником, помог сформироваться как личность и привил любовь к кино.
Сергей Бодров открыл в Оксане Акиньшиной кинозвезду

Первые серьезные отношения у Акиньшиной завязались с 20-летним Алексеем Чадовым, когда ей исполнилось 14 лет. Роман коллег длился около двух лет: амбициозные личности обладали неукротимым нравом и не смогли долго оставаться вместе.
Сергей Бодров открыл в Оксане Акиньшиной кинозвезду

16-летняя актриса, забросившая школу из-за многочисленных предложений сниматься в кино, во время работы над фильмом «Игры мотыльков» познакомилась с Сергеем Шнуровым. Из-за молодой возлюбленной 30-летний лидер «Ленинграда» бросил семью. Рокер пытался укротить строптивую избранницу, заставлял ходить в школу, а она всячески протестовала и не слушала его советов. Пара, прожив вместе почти пять лет, рассталась.
Сергей Бодров открыл в Оксане Акиньшиной кинозвезду

Знаменитость дважды была замужем. Первый брак с гендиректором «Планета Информ» Дмитрием Литвиновым закончился крахом почти сразу после свадьбы. Актриса, несмотря на наличие совместного ребенка, ушла от мужа, чтобы «ощущать свободу». На очередных съемках звезда познакомилась с Алексеем Воробьевым. Родители исполнителя наделялись, что у влюбленных серьезные намерения, но они расстались якобы из-за ревности Акиньшиной.
Сергей Бодров открыл в Оксане Акиньшиной кинозвезду

Своего «единственного» мужчину актриса нашла в лице продюсера Арчила Геловани. Пара долго старалась скрывать свой роман, а в 2012 году впервые открыто появилась на публике. Сейчас Геловани и Акиньшина проживают в Швейцарии, воспитывают сына Константина и дочь Эмму, наслаждаясь семейным счастьем.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:40

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