Специалисты составили список самых успешных игровых консолей всех времен





Перечень был составлен по официальной статистике продаж и результатам изучения рынка России. На первом месте разместилась игровая консоль PlayStation 2, во всем мире продано около 159 миллионов единиц данной модели. На второй позиции Nintendo DS со 154 миллионами реализованных устройств. Замыкает тройку мирового рейтинга Boy/Game Boy Color, её владельцами за всё время стали около 119 миллионов геймеров. Эксперты добавили, что хоть PlayStation 2 2000-го года выпуска, она проигрывает Game Boy 1989-го модельного года. Хорошую динамику демонстрирует Nintendo DS, которая выпущена в 2004 году.Далее в списке: Nintendo Wii, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Portable, Nintendo 3DS, Game Boy Advance, NES/Famicon, Xbox One, SNES/ Super Famicon и Nintendo 64. Анализ проведен интернет-ресурсом IGN.