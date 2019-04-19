«Вице-мисс Планеты 2015» Наталья Шаронова раскрыла несколько секретов проекта «Дом-2»
Третья «Вице-мисс Планеты», а по совместительству и новая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Шаронова рассказала у себя на страничке в Instagram некоторые секреты проекта. По словам длинноволосой красавицы, порой именно она готовит для всех в Периметре.
На днях Наталья опубликовала в личном микроблоге новый пост, который заинтересовал многих ее подписчиков. Дело в том, что в своем свежем посте российская модель из Саратова призналась, почему на протяжении первых трех дней чувствовала себя на проекте «стремновато».
По словам Натальи, персонал на телестройке «Дом-2» есть, однако он появляется в Периметре только тогда, когда все участники уехали в городские квартиры на очередные съемки.
Модель подтвердила, что никто на реалити-шоу «Дом-2» не готовит участникам. Руководство лишь предоставляет продукты героям проекта, а дальше они сами решают, что кушать.
Также Наталья призналась, что довольно часто готовит не только себе, а всему коллективу. Шаронова очень любит готовить, поэтому не видит ничего плохого в том, что упрощает жизнь своим коллегам по съемочной площадке.
К слову, к наличию большого количества видеокамер Шароновой пришлось привыкать на протяжении 3-х дней. Особенно некомфортно Наталья себя ощущала в туалете, ведь постоянно думала о том, что кто-то за ней подсматривает.
На днях Наталья опубликовала в личном микроблоге новый пост, который заинтересовал многих ее подписчиков. Дело в том, что в своем свежем посте российская модель из Саратова призналась, почему на протяжении первых трех дней чувствовала себя на проекте «стремновато».
«Бурные эмоции вызвала темы уборки и приготовления блюд в «Доме-2», а также наличия камер в ванной комнате и уборных. Раскрываю подробности», - начала свой пост Шаронова.
По словам Натальи, персонал на телестройке «Дом-2» есть, однако он появляется в Периметре только тогда, когда все участники уехали в городские квартиры на очередные съемки.
«Моют полы, протирают пыль, выносят мусор, но! Принципиально не моют посуду, не убирают наши вещи, не стирают белье - это все строго на участниках проекта, чтобы посмотреть, кто грязнуля, а кто - нет!» - поведала Шаронова.
Модель подтвердила, что никто на реалити-шоу «Дом-2» не готовит участникам. Руководство лишь предоставляет продукты героям проекта, а дальше они сами решают, что кушать.
Также Наталья призналась, что довольно часто готовит не только себе, а всему коллективу. Шаронова очень любит готовить, поэтому не видит ничего плохого в том, что упрощает жизнь своим коллегам по съемочной площадке.
К слову, к наличию большого количества видеокамер Шароновой пришлось привыкать на протяжении 3-х дней. Особенно некомфортно Наталья себя ощущала в туалете, ведь постоянно думала о том, что кто-то за ней подсматривает.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:14