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Лариса Гузеева трогательно поздравила сына с днем рождения

Лариса Гузеева на своей странице в Instagram опубликовала архивную фотографию с сыном Георгием. Таким образом звезда поздравила его с днем рождения.
Лариса Гузеева трогательно поздравила сына с днем рождения

Сегодня сыну телеведущей Ларисы Гузеевой Георгию исполняется 27 лет. Звезда выложила их старую совместную фотографию на свою страничку в Instagram. Она оставила под фото трогательную подпись: «С Днём Рождения, Сын! Живи с удовольствием и в радости! Я рядом». Почитатели творчества Гузеевой и коллеги тоже поздравляли именинника, написав пожелания ему и его матери: «Пусть будет он у Вас надёжной опорой в жизни!», «Счастья, удачи ему и вам, Лариса! Вы замечательная женщина, мама».

Сын Гузеевой родился от ее второго мужа Кахо Толордавы, с которым они узаконили свои отношения буквально за несколько дней до рождения Георгия. Их союз продлился недолго. На данный момент Лариса Гузеева замужем за Игорем Бухаровым. В этом браке она родила дочь Ольгу, которой уже 19 лет.

В сентябре прошлого года сын знаменитости сыграл свадьбу со своей избранницей Анной. Лариса Гузеева считает, что ей очень повезло с невесткой. Она надеется, что пара подарит ей множество внуков.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:06

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