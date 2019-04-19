Лариса Гузеева трогательно поздравила сына с днем рождения

Сегодня сыну телеведущей Ларисы Гузеевой Георгию исполняется 27 лет. Звезда выложила их старую совместную фотографию на свою страничку в Instagram. Она оставила под фото трогательную подпись: «С Днём Рождения, Сын! Живи с удовольствием и в радости! Я рядом». Почитатели творчества Гузеевой и коллеги тоже поздравляли именинника, написав пожелания ему и его матери: «Пусть будет он у Вас надёжной опорой в жизни!», «Счастья, удачи ему и вам, Лариса! Вы замечательная женщина, мама».Сын Гузеевой родился от ее второго мужа Кахо Толордавы, с которым они узаконили свои отношения буквально за несколько дней до рождения Георгия. Их союз продлился недолго. На данный момент Лариса Гузеева замужем за Игорем Бухаровым. В этом браке она родила дочь Ольгу, которой уже 19 лет.В сентябре прошлого года сын знаменитости сыграл свадьбу со своей избранницей Анной. Лариса Гузеева считает, что ей очень повезло с невесткой. Она надеется, что пара подарит ей множество внуков.