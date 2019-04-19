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Диетолог сообщила, сколько сахара в день можно употреблять без вреда для здоровья

Алла Погожева, являющаяся известным диетологом, сообщила, сколько сахара в сутки можно съедать без вреда для здоровья. По словам специалиста, необходимо употреблять не более 10% от калорийности своего рациона.

Диетолог сообщила, сколько сахара в день можно употреблять без вреда для здоровья

Многим людям известно, что злоупотребление сахаром может привести к таким заболеваниям, как ожирение, сахарный диабет и гиперлипидемия. Также существуют некоторые болезни, которые предполагают полный отказ от сладкого продукта. Диетолог Алла Погожева решила рассказать, сколько сахара в сутки можно съедать без вреда для организма. По ее словам, употреблять данный продукт питания можно не больше 2 столовых ложек в день при рационе в 2 тысячи калорий. Также сахар можно заменить медом, но его стоит съедать не более 50 граммов в день.

Специалист сообщила, что все зависит от калорийности рациона, сахар в котором должен составлять приблизительно 10%. Диетолог уверяет, что к полному отказу от употребления сахара человек привыкает за 2 недели.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:17

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