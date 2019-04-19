В Google Play обнаружили приложения-шпионы





Издание BuzzFeed News сообщило о том, что на платформе Play Market найдены приложения, которые могут нести в себе угрозу. По крайней мере, в нескольких из них содержался код, который мошенники могли бы использовать для хищения персональных данных пользователей. Разработчиками данного ПО называют китайскую компанию DU Group.В Google уже занялись решением проблемы. На данный момент 6 приложений уже удалено из Play Market, а работы по поиску вредоносного ПО продолжаются. Также в компании напомнили:Среди удалённых из Play Market приложений значатся «Selfie Camera», «Total Cleaner», «Smart Cooler», «RAM Master», «AIO Flashlight» и «Omni Cleaner». Их разработчики пока не комментируют ситуацию.