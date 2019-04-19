В Google Play обнаружили приложения-шпионы
В Google Play обнаружили китайские приложения, шпионящие за пользователями. Скачать вредоносные программы успели десятки миллионов человек.
Издание BuzzFeed News сообщило о том, что на платформе Play Market найдены приложения, которые могут нести в себе угрозу. По крайней мере, в нескольких из них содержался код, который мошенники могли бы использовать для хищения персональных данных пользователей. Разработчиками данного ПО называют китайскую компанию DU Group.
В Google уже занялись решением проблемы. На данный момент 6 приложений уже удалено из Play Market, а работы по поиску вредоносного ПО продолжаются. Также в компании напомнили: «Мы запрещаем мошенничество с рекламой и злоупотребление услугами в Google Play».
Среди удалённых из Play Market приложений значатся «Selfie Camera», «Total Cleaner», «Smart Cooler», «RAM Master», «AIO Flashlight» и «Omni Cleaner». Их разработчики пока не комментируют ситуацию.
Издание BuzzFeed News сообщило о том, что на платформе Play Market найдены приложения, которые могут нести в себе угрозу. По крайней мере, в нескольких из них содержался код, который мошенники могли бы использовать для хищения персональных данных пользователей. Разработчиками данного ПО называют китайскую компанию DU Group.
В Google уже занялись решением проблемы. На данный момент 6 приложений уже удалено из Play Market, а работы по поиску вредоносного ПО продолжаются. Также в компании напомнили: «Мы запрещаем мошенничество с рекламой и злоупотребление услугами в Google Play».
Среди удалённых из Play Market приложений значатся «Selfie Camera», «Total Cleaner», «Smart Cooler», «RAM Master», «AIO Flashlight» и «Omni Cleaner». Их разработчики пока не комментируют ситуацию.
Технологии
Добавил: Кононенко Илья Сегодня, 14:02