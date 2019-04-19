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Компания LG представила колонку с виртуальным ассистентом «Алиса»

Голосовой ассистент «Алиса» впервые «поселился» в smart-колонке LG. Южнокорейский производитель совместно с «Яндексом» презентовал в России «умный» динамик XBOOM AI ThinQ WK7Y с виртуальным помощником.
Компания LG представила колонку с виртуальным ассистентом «Алиса»

Smart-колонку от LG, уверены эксперты, по достоинству оценят любители музыки и ценители качественного звука. Динамик прошел сертификацию компании Meridian, славящейся производством компонентов высокого класса для аудиосистем. Разработчики «поселили» внутри устройства голосового ассистента «Яндекса», превращающего его в «умный» прибор. «Алиса» запоминает предпочтения пользователя, предлагает определенный контент, выбирая его из более 35 млн треков из каталога «Яндекс.Музыки», и воспроизводит его в отличном качестве.

Динамик LG с голосовым помощником готов к выполнению некоторых поручений, может отвечать на вопросы и поддерживать беседу на любую тему, развлекать детей сказками или играми. «Алису» можно попросить рассказать новости, напомнить о включенной духовке.

«Умная» колонка XBOOM AI ThinQ WK7Y является частью грандиозного совместного проекта LG и «Яндекс» по сотрудничеству в сфере ИИ в России. Покупателям динамика обещают в качестве подарка трехмесячную подписку «Яндекс.Плюс» с полным доступом к разделу «Музыка», а также дополнительные возможности в других сервисах компании и скидки.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:51

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