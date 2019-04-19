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Карен Аванесян рассказал о романе Киркорова и Распутиной

Известный пародист Карен Аванесян принял участие в программе «Судьба человека». В ходе передачи он рассказал о своих подозрениях относительно романа Филиппа Киркорова и Маши Распутиной в 90-е годы.
Карен Аванесян рассказал о романе Киркорова и Распутиной

Пик карьеры Карена Аванесяна пришелся на 90-е годы. Артист работал конферансье на концертах таких звезд, как Маша Распутина, Алексей Глызин, Ирина Понаровская, Филипп Киркоров. Согласно воспоминаниям пародиста, в 1991 году он отправился в круиз вместе с коллегами. Это произошло как раз после того, как убили Игоря Талькова, потому общее настроение у собравшихся было мрачным. Аванесян старался исправить ситуацию, много шутить и отвлекать от тяжелых мыслей всех вокруг. Он тогда заметил, что Киркоров и Распутина все время держались рядом и ходили обнявшись.

Ведущий программы Борис Корчевников напомнил: Маша Распутина на тот момент состояла в браке с Владимиром Ермаковым и воспитывала 6-летнюю дочь. Но Аванесян ответил, что пару этот аспект ничуть не смущал.
Карен Аванесян рассказал о романе Киркорова и Распутиной

Артист сказал, что тоже всегда был поклонником прекрасных дам. Для того чтобы иметь успех у представительниц противоположного пола, необходимо быть либо богатым, либо знаменитым, полагает пародист. По мнению самого Аванесяна, стать финансово успешным ему не было суждено, но в популярности он преуспел.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:42

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