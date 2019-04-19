Папарацци засняли нижнее бельё Моники Беллуччи под платьем с высоким разрезом
Моника Беллуччи случайно показала папарацци нижнее бельё под платьем с высоким разрезом. Неловкая ситуация произошла с актрисой на мероприятии Madame Figaro.
54-летняя Беллуччи побывала на званом ужине в Париже, во время которого случайно открыла фотографам чулки и нижнее бельё. Папарацци подловили артистку возле банкетного зала, где проходило мероприятие журнала Madame Figaro. Для вечера знаменитость надела длинное леопардовое платье с декольте и вырезом до бедра. К нему она подобрала сумочку Chanel и замшевые туфли.
Крой платья подвёл Беллуччи, когда подул ветер, поднявший подол и оголивший ногу в чёрном чулке. Неловкая ситуация тут же попала в кадр фотографов. Отметим, что актриса нередко появляется на красных дорожках.
В последнее время она берёт с собой художника Николаса Лефевра. Несмотря на молодость 36-летнего француза, смотрятся возлюбленные почти ровесниками. Так, недавно они посетили гала-вечер Cartier в столице Франции. Познакомилась Беллуччи с Лефевром на Лазурном берегу в 2018 году. Оба любят путешествовать и ведут светский образ жизни.
54-летняя Беллуччи побывала на званом ужине в Париже, во время которого случайно открыла фотографам чулки и нижнее бельё. Папарацци подловили артистку возле банкетного зала, где проходило мероприятие журнала Madame Figaro. Для вечера знаменитость надела длинное леопардовое платье с декольте и вырезом до бедра. К нему она подобрала сумочку Chanel и замшевые туфли.
Крой платья подвёл Беллуччи, когда подул ветер, поднявший подол и оголивший ногу в чёрном чулке. Неловкая ситуация тут же попала в кадр фотографов. Отметим, что актриса нередко появляется на красных дорожках.
В последнее время она берёт с собой художника Николаса Лефевра. Несмотря на молодость 36-летнего француза, смотрятся возлюбленные почти ровесниками. Так, недавно они посетили гала-вечер Cartier в столице Франции. Познакомилась Беллуччи с Лефевром на Лазурном берегу в 2018 году. Оба любят путешествовать и ведут светский образ жизни.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:30