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Папарацци засняли нижнее бельё Моники Беллуччи под платьем с высоким разрезом

Моника Беллуччи случайно показала папарацци нижнее бельё под платьем с высоким разрезом. Неловкая ситуация произошла с актрисой на мероприятии Madame Figaro.
Папарацци засняли нижнее бельё Моники Беллуччи под платьем с высоким разрезом

54-летняя Беллуччи побывала на званом ужине в Париже, во время которого случайно открыла фотографам чулки и нижнее бельё. Папарацци подловили артистку возле банкетного зала, где проходило мероприятие журнала Madame Figaro. Для вечера знаменитость надела длинное леопардовое платье с декольте и вырезом до бедра. К нему она подобрала сумочку Chanel и замшевые туфли.

Крой платья подвёл Беллуччи, когда подул ветер, поднявший подол и оголивший ногу в чёрном чулке. Неловкая ситуация тут же попала в кадр фотографов. Отметим, что актриса нередко появляется на красных дорожках.

В последнее время она берёт с собой художника Николаса Лефевра. Несмотря на молодость 36-летнего француза, смотрятся возлюбленные почти ровесниками. Так, недавно они посетили гала-вечер Cartier в столице Франции. Познакомилась Беллуччи с Лефевром на Лазурном берегу в 2018 году. Оба любят путешествовать и ведут светский образ жизни.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 13:30

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