СМИ подсчитали количество смертей в "Игре престолов" за 7 сезонов





Washington Post отметил начало показа 8 сезона "Игры престолов" подсчётом всех смертей в многосерийном фильме. Как показала статистика, к концу саги события становились всё более кровавыми и уносили всё больше и больше жизней. В первом сезоне, включая Эддарда Старка, погибло 59 персонажей. По словам актрисы Софи Тёрнер, такой исход показал зрителю, что никто из героев впредь не будет в безопасности.Во втором сезоне по большей части умирали второстепенные персонажи в количестве 130. Наиболее кровавой была битва у Черноводной. Третий сезон с Кровавой свадьбой унёс 4 главных героев и ещё 83 прочих. В четвёртом Тирион Ланнистер убил отца Тайвина, в бою погиб Оберин Мартелл, и отравился ядом Джоффри Баратеон. Всего в "Игре престолов" стало на 181 героя меньше, а в следующем сезоне - на 246.В 6 сезоне пострадали дома Тиреллов, Болтонов и Баратеонов и 540 персонажей, в 7 - уже 1096. Больше всего они погибали за Стеной, меньше всего - на Золотой дороге. В Washington Post отметили, что статистика будет пополняться с выходом новых эпизодов, которые обещают быть ещё более жестокими.