Mitsubishi показала тизеры "спортивной" версии компактвэна Xpander
Mitsubishi показала тизеры специальной "спортивной" версии компактвэна Xpander, которую представят 25 апреля. Дизайнеры изменили экстерьер и салон внедорожника.
Пресс-служба Mitsubishi обнародовала тизеры будущего Xpander Special Edition с доработками "под спорт". Появится машина на выставке IIMS 2019 в Джакарте в конце апреля. Изменения в спецверсии будут лишь косметическими.
Она обзаведётся легкосплавными дисками, затемнёнными фарами, наклейками на зеркала и двери. В красный салон добавили кожаные чехлы с контрастной строчкой.
Напомним, что владельцам Xpander компания Mitsubishi предложила выбрать из нескольких двигателей. Доступна версия с МКПП на 5 скоростей либо АКПП на 4 скорости и 120-сильным "атмосферником" объёмом 1,5 литра.
В будущем появится и более экономный бензиновый агрегат на 1,3 литра. В Индонезии базовый вариант Xpander можно приобрести за 850 тысяч рублей. О стоимости Special Edition производитель пока умалчивает.
Пресс-служба Mitsubishi обнародовала тизеры будущего Xpander Special Edition с доработками "под спорт". Появится машина на выставке IIMS 2019 в Джакарте в конце апреля. Изменения в спецверсии будут лишь косметическими.
Она обзаведётся легкосплавными дисками, затемнёнными фарами, наклейками на зеркала и двери. В красный салон добавили кожаные чехлы с контрастной строчкой.
Напомним, что владельцам Xpander компания Mitsubishi предложила выбрать из нескольких двигателей. Доступна версия с МКПП на 5 скоростей либо АКПП на 4 скорости и 120-сильным "атмосферником" объёмом 1,5 литра.
В будущем появится и более экономный бензиновый агрегат на 1,3 литра. В Индонезии базовый вариант Xpander можно приобрести за 850 тысяч рублей. О стоимости Special Edition производитель пока умалчивает.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:13