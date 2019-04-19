АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты представили обзор смартфонов-новинок мая 2019 года
EUR 72.24 USD 64.07
Курс валют на 19.04.2019

Mitsubishi показала тизеры "спортивной" версии компактвэна Xpander

Mitsubishi показала тизеры специальной "спортивной" версии компактвэна Xpander, которую представят 25 апреля. Дизайнеры изменили экстерьер и салон внедорожника.
Mitsubishi показала тизеры "спортивной" версии компактвэна Xpander

Пресс-служба Mitsubishi обнародовала тизеры будущего Xpander Special Edition с доработками "под спорт". Появится машина на выставке IIMS 2019 в Джакарте в конце апреля. Изменения в спецверсии будут лишь косметическими.

Она обзаведётся легкосплавными дисками, затемнёнными фарами, наклейками на зеркала и двери. В красный салон добавили кожаные чехлы с контрастной строчкой.

Напомним, что владельцам Xpander компания Mitsubishi предложила выбрать из нескольких двигателей. Доступна версия с МКПП на 5 скоростей либо АКПП на 4 скорости и 120-сильным "атмосферником" объёмом 1,5 литра.

В будущем появится и более экономный бензиновый агрегат на 1,3 литра. В Индонезии базовый вариант Xpander можно приобрести за 850 тысяч рублей. О стоимости Special Edition производитель пока умалчивает.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:13

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Японии успешно выходили недоношенного
Таролог Сюзанна убеждена, что Майю
Альбина Джанабаева снялась для обложки
Instagram имеет возможность скрывать
Употребление перед сном алкоголя и
Сын Плющенко и Рудковской ведет
В браузере Google Chrome появился
Прилучный и Муцениеце похвастались
Mitsubishi показала тизеры "спортивной"
У Захара Саленко развилась «интимофобия»
Ученые расшифровали ДНК средневековых
Путин заявил, что ММКФ положительно
В Оренбурге поезд насмерть сбил женщину
Эксперты представили обзор
Роман Капаклы отказывается знакомиться
Леди Гага назвала причину расставания с
Супруга Михаила Турецкого держит его в
Россия предложила США принять
Алена Савкина прокомментировала слухи о
Анфиса Чехова решилась на весеннее
Новые модели iPhone получат скрытую
Анна Нетребко отменила два своих
В России появится новый купе-кроссовер
Ксения Бородина удивила новым образом
У детей с расстройством поведения
Медики назвали мутации ДНК главной
Facebook признался, что незаконно
В мозге мышей обнаружена связь слуха и
Шарлиз Терон рассказала, почему ее
Промсвязьбанк проведет уроки
Просмотреть все новости