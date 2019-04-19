У Захара Саленко развилась «интимофобия»
У бывшего избранника Валерии Фрост – Захара Саленко развилась «интимофобия». Об этом на телешоу «Бородина против Бузовой» на днях заявила одна из ведущих «Дома-2».
Не секрет, что после отношений с Фрост Саленко до сих пор не может отыскать ту «единственную», которая бы смогла «зацепить» его, как в свое время Валерия. Практически каждый день на Лобном месте обсуждают нежелание Захара строить любовь в Периметре. Впрочем, молодой человек всегда находит, что ответить руководству телепроекта.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась серия видеороликов, которые заинтересовали многих поклонников реалити-шоу «Дом-2». Дело в том, что на записях Ксения Бородина заявляет, что на проекте у некоторых участников развилась «интимофобия».
Выяснилось, что в их число вошел и Захар Саленко. По словам героя телешоу, несмотря на то, что у него нет в Периметре девушки, он не жалуется на внимание прекрасной половины человечества. Оказывается, что каждый раз, когда экс-возлюбленный Фрост выезжает на выходной, у него появляется та пассия, с которой он может хорошенечко «развлечься».
Также Захар подчеркнул, что каждую девушку, с которой у него была и есть связь, полностью устраивает то, что они просто любовники.
Не секрет, что после отношений с Фрост Саленко до сих пор не может отыскать ту «единственную», которая бы смогла «зацепить» его, как в свое время Валерия. Практически каждый день на Лобном месте обсуждают нежелание Захара строить любовь в Периметре. Впрочем, молодой человек всегда находит, что ответить руководству телепроекта.
Считанные часы назад в социальных сетях появилась серия видеороликов, которые заинтересовали многих поклонников реалити-шоу «Дом-2». Дело в том, что на записях Ксения Бородина заявляет, что на проекте у некоторых участников развилась «интимофобия».
Выяснилось, что в их число вошел и Захар Саленко. По словам героя телешоу, несмотря на то, что у него нет в Периметре девушки, он не жалуется на внимание прекрасной половины человечества. Оказывается, что каждый раз, когда экс-возлюбленный Фрост выезжает на выходной, у него появляется та пассия, с которой он может хорошенечко «развлечься».
«Я никогда не скрывал, что у меня есть за Периметром интим. Это происходит так: я рассылаю всем сообщения и узнаю, кто и чем занимается в тот или иной день», - поведал Саленко Бородиной ход своих действий за воротами в выходные дни.
Также Захар подчеркнул, что каждую девушку, с которой у него была и есть связь, полностью устраивает то, что они просто любовники.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:11